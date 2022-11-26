影／陳其邁連任成功再拚四年　承諾會做好做滿

2022年九合一大選今（26）日登場，下午四點還沒到就有許多支持群眾在陳其邁鳳山競選總部外聚集，陳其邁得票一路領先，晚間七點左右，在對手柯志恩已經打電話給陳其邁表示恭喜，陳其邁也在晚間八點上台向民眾表達感謝，最終以766,147票，58.1%的得票率連任高雄市長，對於媒體問她是否會做滿四年，陳其邁則表示，「我一定做滿四年 這個沒有疑問」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2020年，參與市長補選的陳其邁獲得671,804張的選票，最終以得票率70.03%，打敗國民黨對手李眉蓁25.9%、民眾黨吳益政4.06%，兩年後，這次陳其邁挾連任高支持度，得票一路領先其他對手，晚間七點左右，國民黨柯志恩宣布敗選，並表示已打電給陳其邁，祝賀他勝選，陳其邁順利連任高雄市長。
陳其邁表示，感謝所有競爭對手在這段時間共同進行君子之爭，不管是任何的建議和批評，而對於柯志恩打電話祝福，陳其邁說，兩人分享了這幾個月以來在高雄的點點滴滴，「相信我和柯委員一樣，都對我們的故鄉高雄有共同的想像，都希望高雄能夠更好」。
陳其邁說，他也要感謝這段時間包括蔡英文總統、蘇貞昌院長，在他兩年拚四年中給高雄大力的幫忙，從輕軌建設、招商引資、產業轉型，在台灣面臨國際政治變革中，如何才能站穩腳步、堅持台灣的價值，讓台灣成為全球政治變革中成為穩定的力量；陳其邁強調，未來的四年他會跟大家一樣，在心愛的故鄉持續的努力，大家一定會在高雄每個角落看到陳其邁努力的身影。
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