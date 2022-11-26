影／新竹市綠地變白天！高虹安感謝郭董：終於撥雲見日

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高虹安指出，這不是她一個人的勝利，是所有市民朋友的勝利，是民主的勝利，也是新竹的勝利。「首先感謝市民的支持肯定，昨天晚上就在同個地方，下著傾盆大雨，很多人不離不棄，淋著雨陪我到最後，我的牛仔褲曬到現在還沒乾。」
「我相信很多市民朋友同樣坐在台下，見證這一刻，很感恩、很感謝」，高虹安說，新竹連日降雨，因為市民朋友的熱情，「終於撥雲見日」，迎來大雨過後，象徵共榮和平的彩虹，同時也是保佑大家平安、守護新竹的曙光。
她感性的說，很感謝父母今天也來到現場，這4個月的選戰，沒陪他們吃過一次飯，因為彼此相互擔心。
她說，感謝栽培、教育、共事過的所有貴人，包括師長、主管、同事、同仁、立院國會團隊，以及郭董、宣董等許多政壇、產業界的前輩，對她的提攜與栽培，也感謝民眾黨主席柯文哲、議員候選人戰友、黨內同志的相挺、不離不棄。
「但最最感謝的還是一路陪著我的競選團隊同仁們，還有一群默默陪在我身後的志工朋友，大家都知道高虹安競選，沒有傳統2大黨奧援，因此特別感謝這群團隊。」
高虹安提到，這次新竹市長選戰，很尊敬候選人對手們，他們提出相當多好政見，選舉過程中也彼此學習，雖然選舉中難免有對立、攻防產生，「但很感謝他們今天都展現運動家風範，給予我祝福，相信大家都會一起為市民福祉努力」。
高虹安表示，這些候選人們的政見，她會努力吸納、進一步請益交流，而目前市府的好政策，上任後也絕對會參考延續。希望社會放下選舉時的對立、紛擾、仇恨，「當選市長後，即使無法爭取到所有市民朋友喜歡我，但我承諾絕對會努力照顧好新竹每位市民！」
高虹安說，雖然今天贏得勝選，但其實沒太多時間沉浸在勝利氣氛中，因為新竹市很多工作正待實踐，市府團隊也得儘快組建，明天陽光升起，新竹市就要步上更好的軌道，明天就要開始工作、沒有放假的時間了。
她強調，絕對不分政黨、不分顏色、用人唯才，將組建一個會為市民朋友做事、為市民著想的市府團，這是她目前孜孜念念的事情，希望未來4年，不辜負把票投給她的選民，致力把新竹打造成幸福、光榮城市，讓新竹在除弊當中進步。
高虹安說，政治的文化從今天的這一刻、新竹勝選已經開始改變，從現在要開始實現民主社會真正價值，再次感謝所有市民朋友，「是你們用選票，讓新竹市可以變得更好。」
她說，高虹安一定會全力以赴，不辜負每一雙握過的手，擁抱過的選民，這次選戰非常感謝所有的監督、檢視，讓她更虛心檢討、更加改進自己，變成更好的高虹安、成為大家的市長。
最後她高喊，「我們已經準備好了，請新竹市民朋友攜手邁進、一起加油！」