陳大天敗部復活賽「谷底翻身」 曾國城：眼鏡真的跌破了
益智節目《一字千金 筆武大匯》日前錄製敗部復活賽，第一關「缺一不可」，要在4字詞語中填入2個字，三立新聞台主播鄧崴與藝人陳大天原本連續掛蛋，竟都在最後一刻谷底翻身、漂亮逆轉勝，驚險晉級第二關，陳大天與陳毅更拚上分組最高分，主持人曾國城忍不住驚呼：「我下巴脫臼，眼鏡真的跌破了！」
記者侯家瑜/綜合報導
敗部復活賽共有7組、14位參賽者在文字擂台上比拚，分別是前主播、致理科技大學教授何啟聖與生涯設計師邱彥霖，三立新聞台主播鄧崴與紀錄片導演陳毅，藝人陳大天與專業和聲黃欣偉，時尚雜誌主編張世文與作詞人蘇育霆，國際旅遊達人傑菲亞娃與國文補教老師韓曌，台灣廟宇考究家陳建學與作家李璐，魔方達人李孟一與年輕癌症病友協會秘書長陳渃晴，共同角逐晉級季冠軍的資格。
型男主播鄧崴與紀錄片導演陳毅中文實力堅強，語詞量高，在第一關第一組分組賽，鄧崴卻因錯別字與書寫錯誤而連續失分，直到最後一題，與搭檔陳毅分別寫對「毫不吝嗇」的「吝」及「嗇」2字，奪下3分，從墊底躍升為第二高分，順利晉級第二關。
而原本靠實力堅強的搭檔黃欣偉搶分，即將要被曾國城賜封「老鼠屎」的陳大天，竟在第三題與黃欣偉聯手答對「肆無忌憚」的「忌」、「憚」2字，與同組參賽者追成了平手，挺進驟死賽；沒想到，陳大天再次發功，再與黃欣偉聯手寫對「纏綿悱惻」的「纏」及「惻」2字，直接加3分，完全洗刷最低分惡名，更奪下分組最高分，順利晉級第二關，陳大天說：「這次賽程真的好緊繃，我心都痛了！」