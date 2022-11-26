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大S姊也遭殃！被控2018年為具俊曄聯繫大S　經紀人駁謠言

▲大小S的大姊徐熙嫻（右二），曾與汪小菲（左）一起合影，卻被中國網友誤認是具俊曄的粉絲。（圖／翻攝自小S臉書）
▲大小S的大姊徐熙嫻（右二），曾與汪小菲（左）一起合影，卻被中國網友誤認是具俊曄的粉絲。（圖／翻攝自小S臉書）

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲對於大S再婚耿耿於懷，認為她2018年就跟舊愛具俊曄聯繫，早有再婚打算，卻被打臉當時大S和他正在中國錄製《幸福三重奏》，前妻甚至懷第三胎流產，仍在休養身體，根本不可能和具俊曄搭上線。不過仍有中國網友緊咬不放，堅稱具俊曄當年來台和粉絲會面，其中一人是大S的姊姊徐熙嫻，認為大S、具俊曄早就舊情復燃，大S經紀人也對此回應了！

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▲徐媽（前排右一）與大女兒、大S及小S全家福。（圖／黃春梅臉書）
▲徐家全家福照片，姊姊徐熙嫻（後排右二）偶爾會露臉。（圖／黃春梅臉書）
▲大S姊姊徐熙嫻被中國網友攻擊。（圖／翻攝自小S臉書）
▲大S姊姊徐熙嫻（中）被中國網友攻擊。（圖／翻攝自小S臉書）
具俊曄作風相當親民，每回來台都會盡量和粉絲見面，2018年時與粉絲約喝咖啡，今年9月也跟歌迷聚會，甚至和韓國的「酷龍」成員姜元來跨海連線，結果其中一位粉絲，被誤認是大小S的姊姊徐熙嫻，中國網友拿出兩人照片對比，信誓旦旦認為大S離婚前就跟具俊曄有聯繫，更指控具俊曄刪除IG貼文，此地無銀三百兩。

結果具俊曄跳出來護妻，秀出證明沒刪除貼文，還要外界「STOP FAKE NEWS」停止造謠，當日出席聚會的粉絲，也力證偶像清白，強調「文明人是不會去別人IG做人身攻擊及毀謗，我只看到支持哥哥與熙媛的粉絲素質都很高」。

▲追隨具俊曄20多年的粉絲，被誤認為是大S姊姊徐熙嫻。（圖／翻攝自姜元來IG）
▲追隨具俊曄20多年的粉絲，被誤認為是大S姊姊徐熙嫻。（圖／翻攝自姜元來IG）
▲留著長髮的具俊曄粉絲，神情與大S姊姊略為相似。（圖／翻攝自姜元來IG）
▲留著長髮的具俊曄粉絲，神情與大S姊姊略為相似。（圖／翻攝自姜元來IG）
▲具俊曄的粉絲在IG澄清誤會，要大家不要任意攻擊他人。（圖／翻攝自粉絲IG）
▲具俊曄的粉絲在IG澄清誤會，要大家不要任意攻擊他人。（圖／翻攝自粉絲IG）
對於網友流言不斷，大S經紀人不堪其擾，表示被指認是大S姊姊的女性，「其實是追隨歐巴20年的粉絲，今年8、9月歐爸跟粉絲一起聚餐時她也在，大家可以上網看一下之前歐巴請粉絲吃飯的那篇報導，有照片為證。現在假消息都做到大姊跟粉絲身上了，請不要殃及無辜」。

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