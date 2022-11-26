大S姊也遭殃！被控2018年為具俊曄聯繫大S 經紀人駁謠言
汪小菲對於大S再婚耿耿於懷，認為她2018年就跟舊愛具俊曄聯繫，早有再婚打算，卻被打臉當時大S和他正在中國錄製《幸福三重奏》，前妻甚至懷第三胎流產，仍在休養身體，根本不可能和具俊曄搭上線。不過仍有中國網友緊咬不放，堅稱具俊曄當年來台和粉絲會面，其中一人是大S的姊姊徐熙嫻，認為大S、具俊曄早就舊情復燃，大S經紀人也對此回應了！
記者江芷稜/綜合報導
具俊曄作風相當親民，每回來台都會盡量和粉絲見面，2018年時與粉絲約喝咖啡，今年9月也跟歌迷聚會，甚至和韓國的「酷龍」成員姜元來跨海連線，結果其中一位粉絲，被誤認是大小S的姊姊徐熙嫻，中國網友拿出兩人照片對比，信誓旦旦認為大S離婚前就跟具俊曄有聯繫，更指控具俊曄刪除IG貼文，此地無銀三百兩。
結果具俊曄跳出來護妻，秀出證明沒刪除貼文，還要外界「STOP FAKE NEWS」停止造謠，當日出席聚會的粉絲，也力證偶像清白，強調「文明人是不會去別人IG做人身攻擊及毀謗，我只看到支持哥哥與熙媛的粉絲素質都很高」。
對於網友流言不斷，大S經紀人不堪其擾，表示被指認是大S姊姊的女性，「其實是追隨歐巴20年的粉絲，今年8、9月歐爸跟粉絲一起聚餐時她也在，大家可以上網看一下之前歐巴請粉絲吃飯的那篇報導，有照片為證。現在假消息都做到大姊跟粉絲身上了，請不要殃及無辜」。