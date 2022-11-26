台南選情冷熱不一！「最有錢里」新增票所 地方違法頻傳
今天是九合一選舉投票日，台南市一早天氣晴朗，不少市民趁著好天氣出門投票。不過台南各投開票所冷熱不一，截至下午已有四起投票違法事件，而號稱台南「最有錢的里」今年因為選舉人數增加新增投開票所，選務人員也稱到了下午2點左右已經有超過半數選民現身投票。
記者楊智傑/台南報導
根據台南市選委會透露，投票日台南市各區發生3起選民撕毀選票、1起選民將選票攜出投票所的違法事件，選委會表示，撕毀選票可處5000元以上、5萬元以下罰鍰；永康區也傳出沒拿到18歲公投複決票、質疑選務人員不公情事，選委會對此則表示，由於地方公職與公民權修憲複決投票是不同名冊造冊，若有類似狀況會加強落實動線指引、督促選務人員等。
此外，號稱台南「最有錢的里」的善化區蓮潭里，受惠於南科發展迅速，當地人口不斷成長且比例上以青壯年居多，在2018年的選舉人數為3324人，今年選舉人數則增加521人；選務人員在下午兩點受訪時表示3個位於小新國小的投開票所已超過3千多人投票，相較其他投票所選情明顯「不冷」。
爭取連任的市長黃偉哲競選總部現場從下午五點開始陸續湧入支持者，上百張塑膠椅目前已坐滿八成，因對手謝龍介票數緊追在後，不少支持者在現場高度關心開票進度，但多數到場民眾仍表示對黃偉哲有信心。
根據中央選委會的資料，今年九合一選舉，台南市長選舉人數154萬8203人，議員選舉人數154萬3218人，歡迎讀者收看九合一大選開票直播，各縣市情況NOWnews帶你掌握。
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