CRAVITY來台灣接地氣 飆中文：ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ！
韓團CRAVITY首次來台灣，27日將在TICC開唱，今（26日）9位成員世琳、ALLEN、廷謨、宇璸、元進、珉熙、刑準、太煐、性珉接受台灣媒體訪問，台灣出生的ALLEN過程中適時協助翻譯，其他人也努力學中文，世琳更飆出注音「ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ」，他透露小時候對中文感興趣，所以上課時認真背下。
記者陳雅蘭/台北報導
ALLEN以中文表示：「我非常高興有這機會跟團員來到我的故鄉，非常期待明天的舞台。我們會多多努力的表演。」廷謨則說，來之前就對台北101很感興趣，「剛剛經過的時候看到了，很幸福，覺得很神奇。」
元進透露在韓國舉辦簽名會時，遇到很多台灣粉絲參加，現在能實際見到各位，心情非常好。成員們也積極學中文，問及學了哪些？大家紛紛表示：「好」、「有」、「下次見」、「我想你了」、「晚安」、「姊姊我愛你」、「漂亮」，笑翻ALLEN說：「好甜蜜喔！」他們也許願，這次訪台想吃到鳳梨酥、珍珠奶茶、芒果冰、牛肉麵、小籠包、雞排、芒果麻糬，ALLEN則想念豆花和仙草。
台灣出生的ALLEN，表示在韓國當練習生時，語言方面沒碰到障礙，他說：「我剛開始練習生活的時候，周圍很多能講中文、英文的朋友，我滿依賴他們、他們幫助我很多，透過這樣的過程，容易趕快學好韓語，馬上適應在韓國的生活。」ALLEN說他在美國長大，兒時常吃韓國食物，飲食方面也適應的很快。