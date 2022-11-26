陳其邁自行宣布連任　承諾自不分藍綠全力為高雄市民服務

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這次高雄市長選舉共有4位候選人，依號次先後陸續為鄭宇翔、曾尹儷、柯志恩、陳其邁。高選市選委會公布選舉人數228萬2623人，今天約有133萬1592人參與公職人員投票，投票率是58.72%；公投票為56.35%。市長方面，只要得票超過66萬5796即將當選。
陳其邁致詞除感謝所有市民朋友再給他們4年時間，能夠有機會更所有市民朋友為高雄偉大城市再拚4年，也承諾4年後的高雄將成為宜居、科技、幸福、魅力的高雄。
陳其邁指出，雖然選舉過程激烈，但結束後也正是團結開始，陳其邁也提到不久前柯志恩打電話跟他道賀，自己也跟柯志恩互相打氣，選舉雖然大家在一些議題上意見不同，但他想自己跟柯志恩一樣，都有為高雄努力打拼，希望高雄能夠更好的心情。
陳其邁也先感謝這場選舉2人都進行君子之爭，不管是政策討論、對於高雄市願景的規劃，自己也會在選戰結束後，也將把柯志恩及其他對手政見，列為未來施政參考，感謝柯志恩這幾個月來給高雄很多批評指教。
陳其邁強調，這段2年拚4年過程中，台灣同樣也面臨嚴峻挑戰，尤其不管是中美貿易戰，或者是東亞的地緣政治，在整個政治經濟局勢很大變動下，民進黨在這次選舉雖然不盡理想，但仍要謙虛傾聽民意，是否哪裡做不夠、要檢討地方，都要誠實面對選舉結果。
陳其邁也感謝，這2年時間內，感謝蔡英文、蘇貞昌在高雄重大交通建設、長照、教育等各方面補助，尤其是推動產業轉型，因為中央大力支持。他提及，台灣面臨內外嚴峻挑戰，當前蔡英文應該在整個政局變革內，能夠穩定政局，
陳其邁也擔心地指出，雖然這次選舉不盡理想，黨必須持續進行改革，希望蔡英文能夠繼續負起領導民進黨改革責任，雖然選舉輸了，要面對檢討，未來有很多場補選及政黨重新贏得人民信任、下次選舉有更好成績，都必須誠實檢討，希望黨必須在未來選舉內，進一步重新贏回信任。
陳其邁強調，未來4年自己會更謙虛傾聽民意，不分藍綠全力為高雄市民服務，誠如之前所說，不管有無支持過他，在這次選舉內，還是有很多值得努力的地方，會在未來4年謙虛謙虛再謙虛，全力推動市政，希望故鄉高雄可以更好。
陳其邁競選總部中午前後就有支持者陸續到場等待開票，競總也貼心架設小舞台提供直播，傍晚4點投票結束後，市議員高閔琳、林智鴻即上台主持，滾動宣布得票情況，陳其邁一開始即保持領先，台下支持者也頻頻開心鼓掌。陳其邁也於晚間7點到達競選總部向選民致謝，發表感言。