SJ演出Day2又有歌迷被擠暈抬出場 圭賢飆台語：北賽啦！
南韓天團Super Junior（SJ）今（26日）在台北小巨蛋迎接第2場演出，但開場就有粉絲昏倒被扶出去，主辦單位「超級圓頂」表示該歌迷身體不適，出來休息治療後，原本要回搖滾區，最後坐在主辦安排的座椅看演出。圭賢晚間大秀台語，更分享今日菜單；利特還表示有去高爾夫球場，粉絲在遠處認出他並大喊：「利特長得好帥！」HIGH翻在場1萬名ELF（粉絲名）。
記者陳雅蘭/台北報導
東海今以新造型登場，更以中文問候全場，他說：「親愛的寶貝們，我是你們的東海，見到大家很高興，現在你們的心情好嗎？大家開心嗎？幸福嗎？比起昨天，你們更漂亮，我也漂亮，你們很帥，我也很帥！」藝聲則大喊：「救命啊！我差點死了！」結果音量過大，始源指著耳麥嗆他：「我也差點死掉！」始源還笑說，大家都聽得懂他的中文，「OK！你們很聰明！」
圭賢大秀台語喊：「好久沒看到大家！大家，你們今天吃飯沒有？沒有！啊！不行這樣啦。」隨後他就介紹今天吃的食物，「我今天吃了鼎泰豐，小籠包還有蝦仁炒飯，還有台灣炸醬麵，等等等」，圭賢最後喊話：「今天也製造幸福的回憶吧！」
隊長利特透露昨晚結束演出後，為了感受美麗的台灣，去了高爾夫球場，結果有粉絲在遠處認出自己，甚至大喊：「利特長得很帥！」他笑說很像巨星，去到海邊時看到大海，就想到ELF。