蔡其昌宣布敗選！哽咽恭喜盧秀燕連任成功、稱會加倍檢討

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蔡其昌一出場首先感謝今天在現場、網路上，不離不棄，還在關心選情、關心台中未來的朋友，並與團隊深深一鞠躬，他表示，不應該因為一場選舉的失敗，過度懷憂喪志，「我們必須用最虛心、最誠心的方式來檢討，人生不必怕跌倒，但怕的是不知道為什麼而跌倒。」
他接著說，「這場選舉足以顯現4年來的努力，並不能讓台中市民對我們找回信心」，因此未來會更努力投入、更加倍檢討自己，才能夠找出未來方向。蔡其昌感謝競選團隊，特別是到現在還陪伴著自己的立法委員跟團隊幹部，「市民朋友期待這個城市改變，蔡其昌沒有辦法做到，這一點很對不起所有支持蔡其昌的市民朋友，我們行動派的團隊會繼續來檢討，一定會更加努力！」
蔡其昌表示，在這場逆風的選戰當中，面對很多的挑戰以及艱辛，「我們高度的團結，大家奮力往前的投入，這種奮戰的精神是蔡其昌十分動容、也很感謝」，這一千場的演講請大家不要忘記，站在自己身旁的這些夥伴們，在這一千場的演講裡都有他們的足跡跟聲音，所有艱辛的過程都有團隊參與種種。
他哽咽恭喜盧秀燕，「希望盧市長在接下來的時間裡，不辜負每一個支持他的台中市民朋友，也希望他好好善待台中這個最美好的地方」，蔡其昌表示自己53年來都在這裡，未來自己也還會持續跟這個城市一起努力、打拼，會跟過去同樣關心這座城市的市民，為這座城市爭取更多的想像、更多的美好、更多的進步，他承諾會比過去加倍努力，盼台中越來越好，盼最美好的故鄉能一天比一天進步。
他說，我們可以為一場失敗而難過，但絕對不能喪志，「理性、正向的方向競爭，是這個偉大城市的市民朋友所期待的」，未來只要是對城市有利的，無論自己在哪個位置，無論行動派在哪個位置，都會團結為這個城市持續努力、加油。最後，蔡其昌表示，明天又是一個新的開始，城市需要更多人來關心，需要更多力氣投入，以及更多的合作，「我們一定會努力讓台中越來越好」，現場支持者一同灰舉旗子吶喊「台中加油！」