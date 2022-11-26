張穎穎發文「承認汪小菲關係」！張蘭轟：小蟲子門都沒有
中國富商汪小菲，日前和前妻大S為了生活費，鬧到心情低落，就連緋聞女友張穎穎都發文力挺，不僅承認汪小菲直播旁的女子就是她，更說她時刻都在提醒著汪小菲，似乎對外承認兩人的關係。對此，張蘭就在直播中狠酸張穎穎「就像是個小蟲子陪著他，我也把蟲子捏死嗎？」、「門都沒有」。
娛樂中心/綜合報導
汪小菲日前凌晨直播時，被眼尖網友抓到，旁邊疑似張穎穎的身影，隨後張穎穎也發文承認，直播中的人就是她，也時時刻刻提醒著汪小菲一切事情等等，等於間接承認和汪小菲的關係。另外，疑似汪小菲和張穎穎的錄音檔，也在近日被網友們瘋傳。
對此，張蘭今（26）日直播時提到，她非常不滿張穎穎「官宣（對外承認）」汪小菲關係的事情，同時也駁斥網路上瘋傳汪小菲喊話張穎穎，「謝謝你陪伴著我，謝謝你陪我生活」、「愛就愛了，後果我能承擔！」的留言截圖，她說：「是5年前的朋友圈截圖，不要給拿到今天來，都沒官哪來的宣。」
張蘭更形容張穎穎，「現在就是一個小蟲子陪著他，我也把蟲子捏死嗎？」並強調自己立場，「但我並不是贊成，不要斷章取義，門都沒有。」隨後就拿起手機，針對錄音檔的事情中報警。直播片段曝光後，網友紛紛留言，「五年前？不是才官宣的嗎？五年前豈不是說汪小菲出軌了」、「他出軌本來就是板上釘釘的事情啊」、「上一個媽媽報警的…昨天通報了…」、「張三好可憐，都在床上陪著了，還一直被小蟲子稱呼。」（編輯：詹鎰睿）