宣布敗選！蔡其昌支持者頻拭淚 激動高喊「台中加油」
2022九合一大選於今（26）日進行投票，各縣市開票結果陸續出爐，截至晚間民進黨台中市長候選人蔡其昌落後幅度不斷擴大，方才於競選總部自行宣布敗選，提到「明天又是一個新的開始，不會過度懷憂喪志」時，現場支持者頻頻拭淚，難忍激動心情，直至蔡其昌致詞結束下台後，台下民眾仍不斷揮舉旗子吶喊「台中加油！」有一位自稱單親媽媽的女子更是情緒激動難平，稱會陪著蔡其昌走到最後，並著急詢問盧秀燕場子位置。
記者鄭妤安／台中報導
蔡其昌競選總部於今日下午4時直播開票，並於競總前方擺設座椅，有逾百位支持者前來現場關心選情。開票期間，因蔡其昌票數落後幅度不斷擴大，現場氣氛低迷，但支持者非常冷靜，甚至還有選民高喊「還有機會逆轉」。
截至晚間7點，台中市長開票狀況，國民黨籍候選人盧秀燕獲得479,834票；民進黨籍候選人蔡其昌獲得312,284票，落後幅度達16萬票，蔡其昌隨即於競選總部自行宣布敗選，一出場，選民難忍激動心情，高聲吶喊「加油」迎接蔡其昌上台。
蔡其昌於昨（25）日的選前造勢，完成第一千場演講，他於致詞時感謝競選團隊、家人朋友與支持者，表示會用最虛心、最誠心的方式加倍檢討自己，並恭喜盧秀燕連任成功，盼她能不辜負台中市民朋友的期待，「明天又是一個新的開始，不會過度懷憂喪志」，話到此，現場支持者頻頻拭淚，不捨蔡其昌敗選，直至蔡其昌致詞結束下台後，台下民眾仍不斷揮舉旗子吶喊「台中加油！」
蔡其昌離開後，有一位自稱單親媽媽的女子留在現場，情緒激動難平，她說，自己從屏東搬來台中生活，今天無論是贏還是輸，都會陪著蔡其昌走到最後，「誰選中都沒關係，但是要憑良心做事」，最後著急詢問盧秀燕場子位置。