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高嘉瑜神預言中了！「一屍五命」100%成真　民進黨大崩盤

▲立委高嘉瑜今年8月曾預言林智堅論文案恐讓民進黨「北北基桃竹一屍五命」，如今成真被網友朝聖。（圖／高嘉瑜辦公室提供）
▲立委高嘉瑜今年8月曾預言林智堅論文案恐讓民進黨「北北基桃竹一屍五命」，如今成真被網友朝聖。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

編輯中心/綜合報導

九合一大選今（26）日登場，從下午4點開始開票截至晚間8點，大多數的縣市結果都已經出爐，不過其中民進黨北部選情相當不樂觀，甚至原本執政的兩縣市「綠地變藍天」。然而就有網友發現，高嘉瑜曾經在8月時預言「林智堅的論文案恐讓北北基桃竹『一屍五命』」沒想到真的一語成讖，讓網友相當擔心湧入臉書關心。

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高嘉瑜當時指出，林智堅深陷台大論文抄襲案、新竹球場爭議等等，恐怕有可能造成北北基桃竹選情「一屍五命」，然而當時此話一出，高嘉瑜就遭受到民進黨支持者抨擊，認為她講出「吃裡扒外」的話語，實在相當不妥，更被前桃園市議員王浩宇檢舉高嘉瑜違法黨紀。

▲沈慧虹、林智堅近來持續合體拜票，力拚市長勝選、議員全壘打，延續新竹光榮。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲林智堅選前受到台大論文案抄襲，因此退出桃園市長選舉，當時引起極大爭議。（圖／沈慧虹辦公室提供）
不過如今九合一大選投票結束，其中台北由國民黨蔣萬安勝出、新北由國民黨侯友宜勝出、新竹則為民眾黨高虹安勝選，至於翻轉部分，包括基隆國民黨謝國樑勝出、桃園國民黨張善政勝出，兩地都是「綠地轉藍天」，民進黨在北北基桃竹確實如同高嘉瑜說的「一屍五命」，一縣市都沒拿下。

投票結果出爐後，不少網友紛紛到高嘉瑜臉書回應「好擔心高嘉瑜選後會被怎樣對待.....」、「嘉瑜加油.....我覺得妳選後難熬了」、「真的神預言＝＝」、「扯爆，高嘉瑜說一屍五命就真的五命」、「太扯，以為至少沒保住二縣市也有一縣市，結果全輸，真的是一屍五命啊老天」。（編輯：張嘉哲）

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