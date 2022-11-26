路透：蔡英文受挫！反對派贏得首都台北控制權

2022台灣九合一選舉結果已陸續出爐，其中首都台北市市長，民進黨參選人陳時中、以無黨籍參選的前台北副市長黃珊珊皆已宣布敗選，將由國民黨的蔣萬安出任。外媒《路透社》在選舉結果陸續揭曉之際刊文，聲稱主要反對黨-國民黨 （KMT）贏得了台北控制權一事，無疑是對蔡英文的挫敗，特別她曾將這場地方選舉定性為對中國日益好戰的表態。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
報導指出，九合一選舉表面看來，是選出各地市長、縣長和議員的選舉，針對的是新冠疫情、犯罪率等國內問題，似乎對兩岸政策，並沒有直接的發言權或影響，但以蔡英文總統為首的執政黨-民進黨（DPP），已將這次選舉改寫成不僅僅是地方性的投票，還是向世界展示，台灣如何在與北京的緊張關係升溫下，捍衛自身民主的一場選舉。
無論是民進黨還是傳統上傾向於與北京保持密切聯繫的國民黨，都將競選活動集中在富裕、人口稠密的台灣北部，尤其是首都台北市，目前的市長、同時也是民眾黨主席的柯文哲因為任期限制，已無法再次參選連任。
就如國民黨在2018年的地方選舉中大獲全勝，本次國民黨在全台競選中，大多數也處於領先地位；由於本次選舉是在中國共產黨第20次全國代表大會（中共二十大）召開僅1個月後舉行的，習近平獲得史無前例的第3任期，因此本次九合一也被視為未來兩岸關係走向的重要指標。