支持者灑淚怒吼不公　沈慧虹哽咽擁抱：姊好得很！

我是廣告 請繼續往下閱讀
九合一選舉今日進行投票，各縣市開票結果陸續出爐，新竹市長選舉經過激烈拉鋸後，民眾黨候選人高虹安自行宣布當選，沈慧虹晚間7時許也於競選總部發表談話，並恭喜高當選。
不過競總外聚集的支持者情緒激動，有人灑淚痛哭、有民眾持續自發搖旗高喊沈慧虹加油、沈慧虹競選口號「新竹光榮我帶頭」，也有民眾激動怒批選舉結果對沈慧虹不公平，「你們的良心都在哪裡？」
支持者怒吼痛罵「從疫苗與篩檢站開始，2、3點是誰在加班？你們的良心都在哪裡啊？我們都是義工，他們也是，人慢慢死掉、生病都不敢回家，都是在為新竹的人在做事情，你們新竹的人開那種票公平嗎？對沈慧虹公平嗎？對團隊公平嗎？以後我們這些100個志工義工都退掉，不為新竹市付出了，不值得」
支持者批評，沈慧虹溫柔、專業、能溝通又勤勞，但開票結果並不公平，更揚言以後把利益放第一就好、貪汙的當選，「她（高虹安）為新竹做了什麼事情？」
沈慧虹宣布敗選後，親自到競總外安撫支持者，沈慧虹表示，「我剛剛是不是有請大家回去好好休息、好好吃飯、善待自己的家人，也要跟自己和解，姊好得很！姊還要努力過日子，我們光榮的新竹人的家」。
面對群眾悲喊新竹人太不公平了，沈慧虹請民眾不要再說了，現在大家都在情緒中，「如果你們挺我，要聽虹姊講」，把眼淚擦乾，明天要繼續做生意、過日子，週日休息一日，週一上課的上課、上班的上班、討生活的討生活，「如果你們這麼挺我，我就拜託你們，我們日子還是要過下去對嗎？這是大部分新竹人的選擇，所以要把生活過好，人生要過好，家庭才會好，才有力氣繼續說公共事務」。
沈慧虹表示，人生難題還很多，更何況這8年來沒有浪費，很多工程要持續下去，生活才會好，要把自己與家庭照顧好，「你為沈慧虹傷心沒有意義，那是為了自己的寄託，不要緊的」，這座城市會持續進步，因為好的、正確的事情大家會持續做下去，更哽咽喊話，好好照顧自己，「你們如果心疼我，就不要再讓我心疼」。