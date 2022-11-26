縣市長開票超激烈！鄉民猛盯「1縣市」血洗：真的太誇張

影／光明戰勝黑暗！蔣萬安勝選：迫不及待實現對北市願景

▲蔣萬安宣布勝選，成為最年輕的台北市長。（圖／記者康仲誠攝，2022.11.26）
▲蔣萬安宣布勝選，成為最年輕的台北市長。（圖／記者康仲誠攝，2022.11.26）

記者余祥／台北報導

「市長好！」國民黨台北市長候選人蔣萬安贏得台北市長選舉，在一片支持者高喊「市長好」的聲浪下，蔣萬安晚間7時50分抵達位於新生南路的市民基地，蔣萬安向支持者高喊「我們做到了！」他說，這場價值的聖戰不只是他的勝利，更是每位台北市民用手中選票，讓善良戰勝側翼、讓正直戰勝謊言、讓民主戰勝黑箱、讓光明戰勝黑暗，他已經迫不及待要實踐對台北的願景。

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蔣萬安在支持者的簇擁下，站上了舞台，蔣萬安深深感謝台北市民對他的支持，並向對手陳時中、黃珊珊表達最高敬意，感謝對手在選舉過程對他的指教，他們是非常可敬的對手，感謝兩位展現民主風範，讓選舉圓滿落幕。

蔣萬安說，感謝支持者相信他，把台北未來四年交給他，他會更謙卑、努力，全力以赴，戰戰兢兢。他會用人唯才，打造廉能、有效率、服務型的政府，市政推動不只有效率、有成績，也要有人情味，他會牢記對市民的承諾，實踐政見。

蔣萬安說，台北市充滿魅力的城市，他已經迫不及待要實踐對台北的願景，今天台北要正式啟動，讓曙光照進黑暗，溫暖台北。

回想從今年五月宣布參選到今天，蔣萬安說，一路走來非常艱辛，並不容易，他沒有行政資源，但他用雙腳展現他要領航台北的信心。

蔣萬安說，當歡欣迎接勝利的同時，也是迎接嚴肅挑戰的開始，全球化下的台北沒有辦法停歇，他會帶領台北加大步伐，發揮潛力，讓台北市躍入世界行事曆，讓世界看到台北偉大跟爆發力。

蔣萬安說，台北光榮的篇章，今天又在翻過一頁，未來不分藍綠白、不分你我他，一起在台北共榮、共好，開創築夢，實踐自我，他也馬上準備為市民上工，好好完成市民神聖的託付。

▲蔣萬安贏得台北市長選舉，他特別感謝家人對他的支持。（圖／記者康仲誠攝，2022.11.26）
▲蔣萬安贏得台北市長選舉，他特別感謝家人對他的支持。（圖／記者康仲誠攝，2022.11.26）
除了感謝競選團隊與所有幫助他的人，他也感謝他的家人，已經淡出政壇多年的蔣孝嚴與蔣萬安媽媽也上台，提及家人，蔣萬安語帶哽咽地說，謝謝他的家人，爸爸媽媽年紀很大，幫他照顧孩子，沒有後顧之憂，謝謝兩位姊姊協助他，當然還有他深愛的太太，分攤了他很多行程，謝謝他的大兒子、二寶，還有即將誕生的三寶，乘載市民的祝福。

最後，蔣萬安再次感謝台北市民，「因為有你們台北市將成為沒有極限、不斷超越的城市！」

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