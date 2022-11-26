影／光明戰勝黑暗！蔣萬安勝選：迫不及待實現對北市願景

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蔣萬安說，感謝支持者相信他，把台北未來四年交給他，他會更謙卑、努力，全力以赴，戰戰兢兢。他會用人唯才，打造廉能、有效率、服務型的政府，市政推動不只有效率、有成績，也要有人情味，他會牢記對市民的承諾，實踐政見。
蔣萬安說，台北市充滿魅力的城市，他已經迫不及待要實踐對台北的願景，今天台北要正式啟動，讓曙光照進黑暗，溫暖台北。
回想從今年五月宣布參選到今天，蔣萬安說，一路走來非常艱辛，並不容易，他沒有行政資源，但他用雙腳展現他要領航台北的信心。
蔣萬安說，當歡欣迎接勝利的同時，也是迎接嚴肅挑戰的開始，全球化下的台北沒有辦法停歇，他會帶領台北加大步伐，發揮潛力，讓台北市躍入世界行事曆，讓世界看到台北偉大跟爆發力。
蔣萬安說，台北光榮的篇章，今天又在翻過一頁，未來不分藍綠白、不分你我他，一起在台北共榮、共好，開創築夢，實踐自我，他也馬上準備為市民上工，好好完成市民神聖的託付。
除了感謝競選團隊與所有幫助他的人，他也感謝他的家人，已經淡出政壇多年的蔣孝嚴與蔣萬安媽媽也上台，提及家人，蔣萬安語帶哽咽地說，謝謝他的家人，爸爸媽媽年紀很大，幫他照顧孩子，沒有後顧之憂，謝謝兩位姊姊協助他，當然還有他深愛的太太，分攤了他很多行程，謝謝他的大兒子、二寶，還有即將誕生的三寶，乘載市民的祝福。
最後，蔣萬安再次感謝台北市民，「因為有你們台北市將成為沒有極限、不斷超越的城市！」