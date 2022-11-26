縣市長開票超激烈！鄉民猛盯「1縣市」血洗：真的太誇張

盧秀燕拋飛吻、飆淚謝票：台中的家人們教會我3件事

▲盧秀燕順利連任上台謝票，激動得又哭又笑。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.26）
▲盧秀燕順利連任上台謝票，激動得又哭又笑。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.26）

記者顏幸如／台中報導

從政30幾年來從未落敗的台中市長盧秀燕，順利打破台中市長不連任的魔咒、締造個人9連霸紀錄。晚間她上台謝票時說，這次選舉市民教她3件事，一是對負面選舉說NO、二是對不同族群性別給予公平的評價、三是「搖擺州」代表寬闊的心胸，未來4年自己會更謙卑更努力、回報「台中的家人們」。

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今（26日）晚間7點，盧秀燕得票數已贏過蔡其昌20萬票，得知對手蔡其昌出面宣布敗選，現場支持者瘋狂歡呼。盧秀燕7點17分現身謝票，現場歡聲雷動將她團團包圍，她上台，發現很多團隊成員被擠在台下，走下階梯一一伸手去撈，才讓所有幹部順利在舞台集結。盧秀燕致詞時幾度激動落淚，還頻頻向大家送飛吻。

▲盧秀燕現身時群眾激動歡呼，個子嬌小的她幾乎淹沒在人群中。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.26）
▲盧秀燕現身時群眾激動歡呼，個子嬌小的她幾乎淹沒在人群中。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.26）
盧秀燕說，這次選舉氣氛比4年前冷很多，原本她有點擔心，但開票後發現，台中是六都唯一達到六成五的。剛剛自己一直在思考，台中市民為什麼挺身而出、勇敢出來投票？這些行為傳達什麼訊息與意志？

她發現市民教了自己3件事，一是堅持維持城市正派、善良、優質的選風，對負面選舉說NO！守護這城市的價值、不容許任何人破壞城市的風格。她說：「台中市民是強大有智慧的，未來每個政治人物都要尊重台中市民呈現的投票意義。」

▲支持者拋出粉紅彩帶慶祝盧秀燕當選。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.26）
▲支持者拋出粉紅彩帶慶祝盧秀燕當選。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.26）
二是台中市民支持女性從政。盧秀燕說，21世紀的今天，她很驚訝於極少數人對女性從政人士仍有迷思、停留在柴米油鹽醬醋茶等刻板的家庭表現，但「台中市民的思考遠遠超過這些，不管什麼族群，只要努力就會有好的表現。市民都能給予公平的評價，不會劃地自限。」

三是連任魔咒、搖擺州稱號，不是因為台中市民善變，而是有好的判斷力、開闊的心胸，願意給你機會。她說台中人善良和善且明智銳利，「當你做不好就會剝奪你的機會、表現好就會給你連任」。她說自己會好好學習，「未來4年更勤政愛民、更努力更謙卑，不分黨派、顏色、族群、性別、年齡，公平施政打造幸福溫暖的台中市」，以回報大家。


《NOWnews今日新聞》開票直播連結 https://youtu.be/FoFQdcKzv_Y

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