柯志恩宣示「四年後再見」 致電陳其邁不忘噹高雄空氣差
九合一選舉開票來到尾聲，高雄市長選舉大勢底定，從開票一開始藍綠候選人就出現明顯差距，現任市長陳其邁一路領先，柯志恩也於今（26）日晚間7點來到晚會現場向民眾發表談話，除了感謝支持者以及團隊一路陪伴，也表示已經致電陳其邁恭賀，但也不忘再「噹」高雄空氣很差。最後柯志恩再次向現場一路相挺的支持者宣示，「四年後會再回來！」
記者吳宗軒／高雄報導
柯志恩致詞時指出，自己來到高雄大概只有4、5個月的時間，但高雄鄉親不離不棄，對自己相當包容與鼓勵，會繼續留在高雄繼續跟大家打拚，選前會這樣說，選後也會這樣說。而柯志恩稍早致電給陳其邁恭賀當選之外，也發揮媽媽本色，告訴陳其邁「高雄空氣真的很差」，路可以再平一點，水真的不好喝，以及低薪和北漂的問題。陳其邁也允諾未來很多意見可以再交流，一起讓高雄往前進。
而柯志恩說到相挺自己的學生也紅了眼眶。她說或許自己的學生不是支持國民黨，但從現在開始他們知道國民黨有一個人可以站在這個地方，照亮所有高雄的光明，這是柯志恩對大家的承諾。自己上半輩子是屏東人，但期許下半輩子要對高雄付出所有的心力。柯志恩強調，4個月來走透高雄38區不只3次，這是對高雄土地的熱愛，「頭已經洗下去了，自己不會就此終止，四年後，一定還有我的角色！」
而對於這次的選舉結果，柯志恩說，高雄跟其他縣市不一樣，這4年來承受了罷韓補選還有公投，相對於屏東跟台南等其他縣市來說相對更艱困，因為要背負非常多縣市沒有的經歷，所以個人覺得說，就是努力把選戰打好。其實剛下來的時候就知道非常辛苦，最後的比數會如何其實並不是最在意的部分。
柯志恩表示，議員的盤應該守得還可以，目前還不曉得最後的結果。她只能說，她盡量讓大家能夠再一次看到高雄，然後真誠跟努力，好好讓高雄看到誠意跟認真，這是她接下來最大的一個目標。「那如果以這個目標來看，我是達到了。」
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