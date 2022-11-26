嘉義人有雞排吃了！「正妹田慎節」成功當選 本尊親發文
2022九合一選舉今（26）日登場，除了縣市長選舉備受關注之外，像是正妹里長、帥哥里長或者是正妹議員候選人都引起巨大話題，其中嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」從參選以來就備受矚目，然而開票期間不斷在前五名附近徘徊，最終開票結果出爐，「田慎節」確定當選，本尊開心在臉書發文抒發心情。
編輯中心/綜合報導
「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」稍早在臉書上發文表示「謝謝大家的厚愛，讓我沒有失婚，昨晚選前之夜熄燈時，我忍不住偷偷哭了，沒有想到有這麼多朋友來到現場和我揮手、給我力量。」
田慎節說「宣佈參選以來，有很多不看好的言論，但我們依舊在有限的資源下，希望能擠出無限的可能；雖然可能偶爾有些侷促，就連政見發表會的影片，都是我自己剪的，謝謝嘉義的你們，和我一起寫下台灣選舉新的一頁」。
她也特別感謝網路名人「小商人」讓她有機會參選，也感謝「鄭家純」以及網紅「鳳梨」抽空幫她站台，田慎節感性的說「議會並不是終點，慎節的奇幻旅程也不會就此結束，對於心愛的嘉義，我們有夢想、有熱忱、有期待，即使已經可以預想到，在理想衝撞的過程會有些辛苦，但這第一步，總是要有人去跨出的，我是顏色不分藍綠支持性專區田慎節，我的名字我驕傲，那是因為我知道，我身後站著一群讓我驕傲的嘉義人」。
而身為背後金主的「小商人」也開心發文表示「當選了，感謝各位的支持，好了啦，正經就這樣，我去安排瀧澤蘿拉（水咲蘿拉）來嘉義謝票，順便發雞排啦，爽啦！」（編輯：張嘉哲）