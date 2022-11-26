2022國民黨橫掃13縣市！朱立倫談話：所有非綠陣營的勝利

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針對2022大選結果，朱立倫今晚約8點多在國民黨中央黨部發表談話。他首先表示，感謝大家共同站出來挺善良、挺公理與挺正義，讓台灣民主可以展現，這不單單是國民黨勝利，「而是台灣人民、台灣民主勝利，也是所有非綠陣營的勝利。」
朱立倫強調，他要感謝過程中所有英雄，除每一位偉大的台灣人民，還有最辛苦的候選人與團隊，這些同志們在前線打拼、努力，尤其更要特別謝謝在最艱困選區打拼、奮戰到底的每一位同志，包括柯志恩、謝龍介、蘇清泉及王育敏等人。
朱立倫向國民黨艱困選區民眾致歉，並承諾他們4年後一定回來，「把這幾個選區從綠地變藍天」。朱立倫坦言，這一仗打得不容易，尤其是桃園、台北與基隆這幾個縣市，國民黨選將拚盡全力，面對有無窮無盡資源的民進黨，還有各種抹黑與奧步。
朱立倫也提到，侯友宜、盧秀燕帶領的連任團隊，展現出好好做事情的態度，過去努力政績更獲得民眾肯定，值得給予掌聲。朱立倫說，黨中央包括所有同志，都只是配角，「我們是助選員、啦啦隊與總教練」，給予同志鼓勵和協助，也要特別感謝全台各地無數的志工們，不畏風雨力挺國民黨，因此才能在各地勝選；此外，也要特別謝謝不畏辛勞的馬英九、韓國瑜、趙少康、郝龍斌等每一位中央助選團成員。
朱立倫直言，他身為黨主席身兼總教練，堅持國民黨要做對的事、提對的人，雖很辛苦但勝選讓他們看到，「我們走正道的路，露出了曙光」；未來的路還很遙遠，挑戰也很多，不可有一絲一毫鬆懈，一定堅持走中道、理性與穩健的路，並結合最多社會中道力量。
朱立倫指出，國民黨不會走偏鋒也不會走極端，會時刻提醒台灣人民的利益，就是國民黨最大利益；所有台灣人需求，就是國民黨努力的目標，會堅持捍衛中華民國、守護民主自由，及努力維護區域和平，「護台灣、保民主、拚未來，真正愛台灣是國民黨中心任務」，也會時刻提醒大家，若濫用人民賦予權力、掌控媒體、操控民意及動用網軍，最後只會被民眾所唾棄。
話鋒一轉，朱立倫呼籲蔡英文，還有將近1年半的總統任期，「回來擔任總統吧，不要只做民進黨主席，不要只為了權力，不顧全體民眾福祉」，更不要在當一黨之師。
最後，朱立倫強調，國民黨一定提對的人無私無我，會為台灣人奉獻，這樣2024年才有機會勝選；不過，這場選戰還沒有結束，12月28日有嘉義市長選舉、明年1月8日還有北市立委補選，接下來還有南投縣立委補選，國民黨一定全力支持黃敏惠，並全面應對台北市、南投縣立委補選，沒有一絲一毫可以鬆懈空間，「團結起來打贏每一個勝仗，為台灣人勝利而努力。」