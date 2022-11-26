出面宣布台北市長敗選　黃珊珊向柯文哲道歉：沒完成任務

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黃珊珊也向競選團隊表達感謝，自己選舉只有3個月時間，有很多人為他為何不早點開始選舉，「各位，今年四月疫情重新爆發，我沒有辦法放下台北市的疫情，自己獨立去選舉，這是我的職責，也是我的使命。」黃珊珊說，不可能為了自己的選舉而放下台北市民，「我在當台北市副市長兩年十個月，我每一天做的事情，就是把副市長做好，我心裡面沒有選舉，我只想做好守護台北市民，我該做的事我會把它做的最好。」
黃珊珊說，要謝謝柯文哲市長，「這次沒有拿下台北市，沒有辦法守護台北市八年來的進步，但是我相信這八年，我們所有的印記，都深深地刻畫在在台北市民的心裡了。」黃珊珊說，我們努力地改變了政治文化，我們努力地希望改變政治生態，我們也希望大家可以相信，我們本來就應該相信的事情，「我還是相信公平正義是這座城市的核心價值，我們繼續捍衛它。」
而身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，也提前來到開票之夜會場。不過柯文哲上台後僅表示「要講什麼？」看似相當無奈，而黃珊珊則向柯文哲道歉，表示市長今天應該很失望，「他非常地焦慮，但是我剛剛說了，柯市長這八年的努力，已經在台北市留下了深深的刻痕了。」黃珊珊說，謝謝柯文哲，謝謝他願意相信，「謝謝你把最重要的任務交給我，我沒有完成任務。」