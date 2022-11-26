縣市長開票超激烈！鄉民猛盯「1縣市」血洗：真的太誇張

出面宣布台北市長敗選　黃珊珊向柯文哲道歉：沒完成任務

▲承認敗選的台北市長候選人黃珊珊26日在開票之夜活動上，向台北市長柯文哲致歉，自認為「沒有完成任務」。（圖／記者林調遜攝，2022.11.26）
▲承認敗選的台北市長候選人黃珊珊26日在開票之夜活動上，向台北市長柯文哲致歉，自認為「沒有完成任務」。（圖／記者林調遜攝，2022.11.26）

記者丁上程／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊，以第三名之姿無緣台北市長寶座。黃珊珊本人也於晚間七時許現身競選總部的開票之夜活動，表示雖然結果不如預期，但經過這三個月的努力，相信已經打了美好的一仗。「但是台北市是我的故鄉，這是我一生都會為他奉獻打拚的地方，一次不成功，還要繼續努力，不成功再繼續努力。」

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黃珊珊表示，今天在等待開票的過程，大家都相當心疼，「我們今天努力過這三個月，我相信我們已經打了美好的一仗，雖然結果不如預期，但是我相信我們走出了一條正確的道路。」黃珊珊說，這條路他走得相當辛苦，整整走了24年，接下來他還是會繼續走下去，「一次不成功，還要繼續努力，不成功再繼續努力。」

▲落選的台北市長候選人黃珊珊26日走下舞台後，逐一向支持者擁抱致謝。（圖／記者林調遜攝，2022.11.26）
▲落選的台北市長候選人黃珊珊26日走下舞台後，逐一向支持者擁抱致謝。（圖／記者林調遜攝，2022.11.26）
黃珊珊也向競選團隊表達感謝，自己選舉只有3個月時間，有很多人為他為何不早點開始選舉，「各位，今年四月疫情重新爆發，我沒有辦法放下台北市的疫情，自己獨立去選舉，這是我的職責，也是我的使命。」黃珊珊說，不可能為了自己的選舉而放下台北市民，「我在當台北市副市長兩年十個月，我每一天做的事情，就是把副市長做好，我心裡面沒有選舉，我只想做好守護台北市民，我該做的事我會把它做的最好。」

黃珊珊說，要謝謝柯文哲市長，「這次沒有拿下台北市，沒有辦法守護台北市八年來的進步，但是我相信這八年，我們所有的印記，都深深地刻畫在在台北市民的心裡了。」黃珊珊說，我們努力地改變了政治文化，我們努力地希望改變政治生態，我們也希望大家可以相信，我們本來就應該相信的事情，「我還是相信公平正義是這座城市的核心價值，我們繼續捍衛它。」

而身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，也提前來到開票之夜會場。不過柯文哲上台後僅表示「要講什麼？」看似相當無奈，而黃珊珊則向柯文哲道歉，表示市長今天應該很失望，「他非常地焦慮，但是我剛剛說了，柯市長這八年的努力，已經在台北市留下了深深的刻痕了。」黃珊珊說，謝謝柯文哲，謝謝他願意相信，「謝謝你把最重要的任務交給我，我沒有完成任務。」

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