縣市長開票超激烈！鄉民猛盯「1縣市」血洗：真的太誇張

快訊／甩開私密片風波！時力吳佩芸「拉鋸戰殺進市議會」

▲吳佩芸4年情曾經落敗，2022九合一大選捲土重來，成功殺進議會。（圖／吳佩芸臉書）
▲吳佩芸4年情曾經落敗，2022九合一大選捲土重來，成功殺進議會。（圖／吳佩芸臉書）

編輯中心/綜合報導

在四年前以新人之姿登場台中市市議員選戰的吳佩芸，當時以9票之差惜敗，這次2022九合一大選，她捲土重來展現決心，在台中市第七選舉區（南屯區）勝選，為時代力量在台中市搶得一席的議員席次。不過選前突然爆出私密片被外流的風波，這一戰可以說是贏得相當不簡單。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳佩芸表示「算痛過，我也會拚盡全力，迎接更好的可能，謝謝南屯、謝謝大家，2018年雖以9票的差距落選。這四年來，我們持續以新世代的理念價值大聲向社會提出各種進步、改革訴求，雖然曾歷各種挫折，但堅持不懈的精神讓我們最終一同走到了勝選的時刻！」

▲中市南屯區議員參選人吳佩芸一同率領自行車隊掃街，沿途民眾反應熱烈(圖／時代力量提供2022.11.11)
▲中市南屯區議員候選人吳佩芸成功殺進議會（圖／時代力量提供）
吳佩芸過去4年前的議員選舉，以看板泳裝照引發話題，結果遭到對手當時何文海調侃「既然都穿泳裝，怎麼不露胸」，結果遭到吳佩芸向台中市府提出性騷擾申訴案，何文海事後在臉書公開道歉，中市府最後也認性騷擾不成立，選戰結果以9票的些微差距，輸給民進黨市議員當選人何文海。

▲吳佩芸4年前競選看板張貼泳裝照惹議。（圖／截取自吳佩芸臉書）
▲吳佩芸4年前以新人之姿亮相，在競選看板上穿著泳裝照，掀起巨大討論。（圖／截取自吳佩芸臉書）
而2022的今天，吳佩芸捲土重來，雖然選前幾天，透露自己「多年前的私密影片被公開在網路上」，還到台中地檢署按鈴申告，不過仍挺過風波，在今天選戰開票結果當中，吳佩芸跟國民黨候選人劉士州、民進黨籍張耀中呈現3到5名的拉鋸戰，最終今晚8時許吳佩芸以第3順位領先，自行宣布當選。（編輯：張嘉哲）

嘉義人有雞排吃了！「正妹田慎節」成功當選　本尊親發文

高嘉瑜神預言中了！「一屍五命」100%成真　民進黨大崩盤

22縣市開票哪裡最意外？網友認「1地」傻眼：根本想不到

快訊／「最帥里長」挑戰失敗！偶像李宜柏僅拿271票落選

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀