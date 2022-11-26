快訊／甩開私密片風波！時力吳佩芸「拉鋸戰殺進市議會」
在四年前以新人之姿登場台中市市議員選戰的吳佩芸，當時以9票之差惜敗，這次2022九合一大選，她捲土重來展現決心，在台中市第七選舉區（南屯區）勝選，為時代力量在台中市搶得一席的議員席次。不過選前突然爆出私密片被外流的風波，這一戰可以說是贏得相當不簡單。
編輯中心/綜合報導
吳佩芸表示「算痛過，我也會拚盡全力，迎接更好的可能，謝謝南屯、謝謝大家，2018年雖以9票的差距落選。這四年來，我們持續以新世代的理念價值大聲向社會提出各種進步、改革訴求，雖然曾歷各種挫折，但堅持不懈的精神讓我們最終一同走到了勝選的時刻！」
吳佩芸過去4年前的議員選舉，以看板泳裝照引發話題，結果遭到對手當時何文海調侃「既然都穿泳裝，怎麼不露胸」，結果遭到吳佩芸向台中市府提出性騷擾申訴案，何文海事後在臉書公開道歉，中市府最後也認性騷擾不成立，選戰結果以9票的些微差距，輸給民進黨市議員當選人何文海。
而2022的今天，吳佩芸捲土重來，雖然選前幾天，透露自己「多年前的私密影片被公開在網路上」，還到台中地檢署按鈴申告，不過仍挺過風波，在今天選戰開票結果當中，吳佩芸跟國民黨候選人劉士州、民進黨籍張耀中呈現3到5名的拉鋸戰，最終今晚8時許吳佩芸以第3順位領先，自行宣布當選。（編輯：張嘉哲）