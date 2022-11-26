高虹安1個月內組竹市內閣　不擔心民進黨秋後算賬

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她說，新竹市選戰此次舉國關注，感謝偉大市民用智慧判斷，做出對民主社會最有價值的選擇，希望選舉過後，不再有對立、紛擾，回復正常社會運轉。
媒體詢問，今天早上鴻海創辦人郭台銘被問到新竹選情，說了一句「邪不勝正」，認為正義回來了嗎？
高虹安說，不清楚郭董邪不勝正想表達的意思，但民主選舉過程中，有些造謠抹黑，市民朋友都會用判斷、睿智來進行最終選擇，相信今天的勝利不只是高虹安的勝利，而是所有市民的勝利。
對於何時要請辭立委？高虹安回應，會看目前的狀況，因為立院還有部分法案和預算正進行中，會利用1個月內做好交接程序，並盡快完成目前工作，「她相信做一天和尚、敲一天鐘，會努力把立委最後的工作做好。」
針對未來的內閣的組建，是否考慮邀請現任副市長沈慧虹繼續擔任左右手？她說，不論是副市長或市府團隊，接下來1個月的時間，會努力請益、詢問一些心中人選，強調會「用人唯才、不分顏色」，保證會以做事為優先，而非政黨利益為優先。
媒體追問，台北市長候選人黃珊珊未能當選，是否沿用北市府人才？高虹安回應，不管是北市府或地方人才，都是她的考量名單，但絕對不會如外界傳言，「把整個北市府或民眾黨搬過來竹市的狀況，這是不實的謠言。」
她說，會在這1個月內，盡快了解意願中的人選，不管是副市長或局處首長等的意願與能力，都會盡快的去了解和洽詢。
針對助理費爭議，是否擔心民進黨秋後算賬？高虹安說，不會，就是努力提供相關證據，她先前就到北機站提供所有證據，這部分她選後會持續面對，也會主動跟檢調來配合。
媒體詢問，高虹安這次勝選，可能會影響到民眾黨主席柯文哲在2024的總統大選？高虹安表示，很多人在這次選舉中，看見高虹安和新竹市選戰變成重中之重，很多人談到是否跟柯文哲或郭台銘的2024有關係，但她認為在當選之後，她的身份就是新竹市長，就是要照顧新竹市民，所以在這部分，未來不管2024選情如何，對她來說，目前最重要、最優先的工作就是把新竹市民照顧好。