SJ圭賢邀約粉絲「來跟我睡覺」 東海：真是太不像話了
南韓天團Super Junior（SJ）今（26日）在台北小巨蛋迎接第2場演出，他們越唱心情越興奮，始源、利特、東海跳到《美人啊》時全部脫光，令現場1萬名ELF（粉絲名）賞心悅目。場上歌迷共準備2段舉字應援，成員好奇詢問主意出自何處？東海或許是想到SJ在台霸榜超過200週，默默說：「應該是KKBOX吧！」全場粉絲齊聲否認，笑翻全場。
記者陳雅蘭/台北報導
厲旭覺得今晚像在作夢，表示：「你們今晚會來到我的夢中嗎？」東海作勢生氣說：「我現在的心情，已經過了兩天，生氣了，大家昨天沒來我的夢裡面。」結果圭賢插話：「因為去厲旭的夢裡。」接話笑翻全場。
圭賢指粉絲站著時的膝蓋、舉著螢光棒的手臂、尖叫的嗓音等，都讓他感到幸福，隨後搞笑表示：「今天去厲旭的夢裡面，先去，厲旭睡覺的話，去東海的夢裡面，東海睡覺的話，我的夢裡面，來來，跟我夢裡面睡覺，好不好！」圭賢也表示台灣的ELF是他的驕傲，「非常感謝你們」。
銀赫笑說粉絲晚上很忙，始源就回：「他們是你的老婆對嗎？」他笑說：「不要這樣子，還是今天一天整夜在這邊陪我們，說什麼去夢裡，我根本沒有時間！」結果遭到東海反駁，大喊：「真是太不像話了！」Super Junior「SS9」尾場還有少數零星票券販售，詳情請至「超級圓頂」臉書查詢。