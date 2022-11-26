大贏對手四十萬票　侯友宜：明天好好做事、再出發

尋求連任的新北市長侯友宜，今（26）日晚間在對手、民進黨新北市長候選人林佳龍發表敗選感言後，8點多抵達板橋第一運動場前廣場，與現場的支持群眾表達感謝之意，同時發表演說，感謝市民相信自己，用包容、關懷，喚起新北愛、喚起台灣愛；指出稍早也跟林佳龍碰面致意，表示好的市政意見，能夠調整都會盡力完成，強調選舉結束了，「好好做事」，明天還是要為新北市民繼續打拚。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜上台後先深深一鞠躬，感謝新北市民相信的選擇。侯友宜表示，感謝市民相信自己4年來用包容、關懷，喚起新北愛、喚起台灣愛，更讓中華民國有更有力的態度，跟新北市民一起往前走，謝謝市民給予支持的力量，還有感謝選舉期間一路陪伴的競選夥伴跟團隊。
侯友宜也談到稍早有跟林佳龍碰面致意，彼此之間有聊了一下，祝福跟分享彼此意見，有提出一些好的市政建設意見，指出只要是好的意見、能夠調整的，都會盡力完成；強調選舉是一時的，最重要是過程中展現民主的態度，選後定要攜手合作。
侯友宜說到，中華民國是我們的國家，台灣是我們的「厝」，出外難免遇到風風雨雨，在家裡頭也難免會鬥嘴吵架，但吵完還是一家人，要互相珍惜，只要你我不分族群、不分黨派跟顏色，只要台灣這塊土地團結的力量，今天證明新北就是台灣的縮影，在這次過程中，見證大家都是對台灣有愛、都是愛中華民國，只要團結就能讓國家更有力。
侯友宜最後說到，記得選舉結束了，「好好做事」，選舉結束了，明天開始要為新北市民繼續打拚，要打拼才有機會跟希望，強調選舉沒有輸贏，更重要是讓我們更團結更有力，明天好好做事、「侯侯作代誌」。