18歲公民權修憲扼腕！512萬同意票過半仍難越複決門檻

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而青民協理事長張育萌指出，自己感動其實多於難過，回顧這一路上從2015年，第一次在修憲委員會討論18歲公民權，也許那年還不夠努力，一路到了現在，連總統都宣示啟動修憲改革，修憲在立法院第一次成為那麼主流的議題，經過了這兩年的努力，109位的立委投下贊成票，告訴所有人台灣是個看重世代正義的國家，結果試過半的台灣公民支持讓年輕人參與國家事務，一個議題有過半的支持，是一個很了不起的共識，這樣的結果是值得驕傲的事，我們一起經歷了台灣最值得寫進教科書裡的社會運動，但今天還是出現有不給公投票，甚至是公投票和地方首長投票在不同開票所的狀況，這一路上大家最終走在一起，我們不會放棄，明（2023）年就會有一群滿18歲但無法投票的公民，希望大家對於這樣的結果是感到驕傲的，未來不會放棄任何一條路，透過其他的路徑，會走到最後一刻。
立委王婉諭表示，相信在場的大家和自己一樣感到失望，這是積欠社會的世代正義，可能因此也對台灣的政治感到失望、憤怒，無法讓18歲公民權獲得落實，這是我們對不起大家的地方，但這是10幾年來最接近的時候，希望大家和我們繼續堅持，希望大家能和我們一起努力。
十八歲公民權推動聯盟指出，在確定修憲不通過後，立即面臨30多天之後，民法18歲成年即將上路，青年將會實施工作收入需獨立報稅、簽訂契約、結婚等成年事項，此外，《兵役法》滿18歲者需服兵役。台少盟呼籲，我們要求18歲的年輕人付出生命上戰場，但連一張選票都不願意讓他投，現行《民法》、《刑法》 與《憲法》成年年齡不一樣，形成18歲有責任為國家付出，但國家不願意給予應有權益的不公現象，還待解決，最後晚會在「世代同行，繼續努力」口號下畫下句點。