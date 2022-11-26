大勝鄭運鵬12萬票　張善政：民之所向、勝之所往

桃園市長選戰落幕，國民黨張善政以壓倒性的50萬票大勝鄭運鵬的38萬票，晚間張善政來到中壢南區競總發表勝選感言時表示，「民之所向，勝之所往」，強調自己順著民心走，勝利跟著一起走，就能給我們最好的果實。
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張善政表示自己不是政治人物，只用同理和務實解決問題，12月25日上任後也絕對不會改變。並強調自己是桃園的公僕，將盡全力守護大家。未來會一一實現他所擘劃的藍圖，用最好的市政成績回報給大家。
張善政致詞時也感謝歷任的縣市長，包括鄭文燦，他們都為桃園付出很多的心血，每任市長都有承先啟後的使命，張善政強調，在第一時間鄭文燦就致電道賀，並承諾市政接棒會無縫接軌。
張善政說，「我從不自詡自己是孫運璿或是李國鼎」，但十分肯定當初他們打造科學園區和台積電，這兩個基地都在兩人離任甚至離世後持續發光發熱，張善政說，「這也是我努力的目標，而我的目標就是要把桃園變成亞洲的智慧科技新都」。
張善政接著也一一感謝三位對手，攜手守護桃園的民主，也期許他們能在各自崗位持續關注桃園，未來不再是競爭關係，而是合作關係。選戰的點滴與情感都會變成鞭策我的力量，感謝所有夥伴的付出。
張善政最後強調，勝選是承擔責任的開始，喜悅只留在今晚，明天早上開始會捲起袖子準備上工，絕對不辜負桃園鄉親的期待。
未來從桃園開始，張善政表示自己真的很期待，可以替桃園所有的朋友打造一個不一樣的未來。最後他強調，今天還要再加一句話，團結也從桃園開始。桃園從今晚開始，努力向前，不再分藍綠，都在一條船上，每人都持槳努力往前划，讓桃園善好，成為不分藍綠的典範，讓台灣更好。