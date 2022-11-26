18歲公民權下一步　民團2023年將啟動釋憲程序

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉大華說，因此，只能朝釋憲努力，相關團體也會提出釋憲案，希望在大法官會議上，能針對修憲制度問題整體處理，可能會將憲法在年齡的訂定上刪除，才能讓18歲公民權的議題一勞永逸。
而在期程上如何安排？葉大華回應，預計在明年開始就會預備啟動，其實團體之前都有在過相關的策略規畫，至少這次修憲公投結果是大型的民意表態，能看到有超過500萬的國人都是支持18歲公民權的，那麼就可以知道這不是18歲的青年夠不夠成熟的問題，而是整體的法律、制度面能不能回應人民的需求以及權益，這需要積極改進，明年就會開始啟動。
而主要推動團體臺灣青年民主協會理事長張育萌則說，其實雖然今年最後的結果是沒有通過，可以但看到有過半的選民支持通過，那麼既然立法院有這樣的共識，讓大家穩定支持18歲公民權，未來舉例來說可以再透過釋憲或是修法的方式，來落實18歲公民權，除此之外也要檢討中選會有非常多在公投流程上不完整的部分。
「這其實已經是台灣最有共識的修憲議題，台灣走到現在，幾乎無法能有任何的修憲議題能通過，這個超高的修憲門檻也是台灣社會要共同面對的問題，因此如果立法院願意負起責任，也期待這樣的門檻能在立法院中被討論」，張育萌強調，今天晚上自己感動多於難過，這一路上有非常多人走在前面才能走到今年，台灣的社會有非常堅強的民主韌性，有更多的人會持續加入，就像是民主的火苗一棒接一棒，自己相信未來台灣的民眾一定能走向世代共好，不同的族群、不同的年齡都可以在台灣安身立命。