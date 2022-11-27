巷仔內／民眾黨首次九合一選戰落幕　經驗比席次更重要

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不過最後結果出爐，不僅坐7望8成空話，就連比較保守的坐5望6都沒達標，只當選4席，不過仍能在台北市議會組成「民眾黨團」。也因此這場號稱「台北市長」柯文哲的期末考，僅能算是60分剛好及格。但對於要爭戰2024總統大選的柯文哲來說，自己執政8年的區域，最後卻只達到「北市議員僅4席、黃珊珊市長選舉落居第3」的成績，肯定是嚴重警訊。
至於台北市以外的其他縣市，則是在考驗民眾黨創立至今超過3年，其基層組織動員的能力到底已經訓練到什麼程度。扣除台北市提名的8席，民眾黨在北市以外的縣市總共提名了78席議員，最後僅當選了10人，其中還有3人是現任議員爭取連任。就帳面上的成績來說當然是不及格，但對於首次參與九合一選舉的民眾黨來說，或許也是個無可奈何的結局。
扣除3名爭取連任的現任議員，75名議員候選人多數是素人參政。對於民眾黨來說，能夠勝選當然是好事，但更重要的是放眼2024黨主席柯文哲的總統大選以及立委選戰。這些初試啼聲的政治素人，等於是民眾黨在地方種下的幼苗，若是能夠順利在2024年開花結果，對於民眾黨的延續，甚至是威脅藍綠兩大黨的地位，都是需要且必要做的前置工作。
2022年九合一選戰，民眾黨面對了各種風風雨雨、藍綠兩黨的夾殺。面對創黨以來首次九合一選戰，雖然交出了一張不算合格的成績單，但民眾黨接下來得積極放眼2024，除了柯文哲的總統之路外，能否接續議員選戰中對於基層的培植，進而第二度征戰區域立委，對於身為第三勢力的民眾黨來說，更加是生死存亡的關鍵一戰。