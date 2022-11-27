捷絲旅住房買1送1！三天二夜送早餐 每人每晚不到700元
聖誕節、跨年想出遊的民眾快收下！捷絲旅台北林森館為了慶祝強勢回歸，將在12月15日重新開幕迎賓，率先祭出「重磅回歸買一送一」限時優惠，買一晚就送一晚，雙人房住三天兩夜送吃到飽早餐，並可免費無限享用迎賓茶點、咖啡及零嘴，入住價最低2600元起，等於每人每晚平均不到700元。
記者黃韻文/綜合報導
晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北林森館，為了慶祝強勢回歸，除了在12月15日重新開幕迎賓之外，即日起至12月18日率先推出買一送一回饋，訂房買一晚、飯店加送一晚，雙人房連續入住兩晚，依人數加贈翌日吃到飽早餐，並可免費無限享用迎賓茶點，現磨咖啡、熱茶及懷舊零嘴，三天二夜總共2600元起，兩人同行換算下來，平均每人每晚不到700元。入住日期是12月15日至明年1月20日，熱門搶手的聖誕節、跨年假期也同步開放訂房。
捷絲旅台北林森館表示，館內所有客房均有採光明亮對外窗，全館提供免費Wi-Fi，可免費使用自助洗衣間，對來台北玩的旅客而言十分便利。隨著耶誕節來臨，步行5分鐘可抵達文青朝聖景點、連結捷運中山站和雙連站之間的「心中山線形公園」，今年台北市第一顆北歐夢幻風格聖誕樹已經點亮，搭配網美打卡必拍的浪漫夢幻燈海隧道，用半價花費就能感受台北耶誕氛圍假期。
看好國際旅遊熱潮再現，奧丁丁集團即日起至11月底也推出黑五限時下殺，站上海內外逾600間飯店旅宿3折起，包括台灣新板希爾頓酒店、台北時代寓所；日本沖繩北谷希爾頓逸林度假酒店、新宿JR九州飯店、美國奧克蘭貝斯維斯特灣畔酒店等。奧丁丁體驗同步祭出全站折扣，全平台海內外深度行程體驗最高現折888元。