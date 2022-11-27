把握好天氣！入冬「首波冷空氣」下週報到 低溫下探13度
中央氣象局表示，今天（27日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，臺灣東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，北部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。明 （28日）臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
編輯中心/綜合報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今晨(27日)鋒面雲帶逐漸北移，其邊緣在海峽北部，北部陸地有鬆散的中層雲及弱回波消長，今天(27日)鋒面雲帶邊緣掠過，北部零星短暫雨，中南部為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫略回升，各地白天舒適微熱、早晚涼，北部約19至28度，中部19至31度，南部20至32度，東部19至30度。
最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，明日、週二(28、29日)各地晴時多雲，氣溫續升，白天微熱，各地區高溫升至30度以上、早晚涼；西半部及金馬易有霧。
吳德榮說明，週二半夜、東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽，週三、四(30、1日)冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷；週五、六(2、3日)北部、東半部仍有局部雨，冷空氣稍減弱，氣溫逐日緩升，北台仍偏冷。
最新歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬顯示，週三晚、週四晨氣溫降至最低；但冷空氣不夠強，台北氣象站最低氣溫約只能降至17度，比「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的定義還高了3度。但因為是入冬第1波、北台灣又有氣溫驟降(週二白天至週三白天下降超過10度)的過程，感受上比較冷；而且北台灣的自動觀測站，仍會出現13、14度的平地最低氣溫，需注意保暖。（編輯：陳苾暐）