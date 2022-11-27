蔡英文慰留蘇貞昌任閣揆　趙少康批：臉皮有夠厚

2022九合一選舉昨日落幕，最終由國民黨橫掃13縣市首長坐收，民進黨則僅取得5縣市，堪稱歷史級慘敗；隨後，總統蔡英文宣布辭去黨主席，行政院長蘇貞昌則獲慰留續任閣揆。對此，中廣董事長趙少康今（27）日批蔡英文、蘇貞昌唱雙簧，並嗆蘇還繼續留在位置上，臉皮有夠厚。
記者翁子竣／台北報導
針對選舉結果，趙少康今受訪表示，這算民進黨創黨以來最大失敗，並非台中以南，而是北港溪以南，退守到非常小的地方，就算是台南謝龍介也追很緊，且屏東也只差一點點，整體來看民進黨慘敗，「憑良心講不是說國民黨多好，而是人民對民進黨太不滿、做太爛。」
趙少康認為，民進黨的慣例是選不好，黨主席一定辭職，行政院長也因大家對施政不滿要辭，如之前國民黨選不好，前行政院長江宜樺立刻請辭，還有副總統賴清德也是，但現在蔡英文跟蘇貞昌卻像唱雙簧，蔡稱為了內閣穩定要蘇留任，「好像在演戲」，但民眾對防疫、兩岸、經濟與住宅等施政與行政滿意嗎？
趙少康說，在這樣的狀況下，蘇貞昌還能夠繼續幹，「臉皮有夠厚，怎麼好意思」。趙少康還批，若他是蘇貞昌，蔡英文慰留10次都會請辭，他強調民主政治就是責任政治，有過就要負責，選這麼爛人民又不滿，還厚臉皮繼續幹，難道民進黨只有蘇貞昌一人能做？
趙少康也認為蘇貞昌是這次民進黨敗選關鍵之一，並提到蘇貞昌過去在立法院跟立法委員嗆聲、反質詢，「這不是一個行政院長或人該有的態度，真的很難看」，蘇跟蔡英文責任一樣大，主帥不會沒有責任。