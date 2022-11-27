陳其邁認選戰一局歸一局　代理黨主席？尊重黨內機制

全台九合一大選在昨（26）日登場，但民進黨開票狀況慘澹，不但原先執政的縣市，包括基隆市、桃園市、新竹市都被翻盤，對於這次民進黨的選情，高雄市長陳其邁指出，敗選他也有經驗，大家都要很誠實面對問題，一局歸一局，假如這一局選輸，然後又沒有檢討，那下一局當然是必敗，要誠實面對問題。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市長陳其邁順利連任成功，明天就會恢復上班，今日謝票行程上午從美濃開始，下午才回到市區，這次民進黨大敗，被問到民進黨是否需要改革，陳其邁說，他從事政治工作已經有差不多30年的時間，選輸他也有經驗，就是在2018年敗選，選輸就由候選人跟競選團隊檢討自己開始，不要指責別人，第二，選輸就是要面對問題，從欣賞對手開始，像這次柯志恩委員也有很多的優點，她在這次在選舉的過程表現非常好。
陳其邁認為，民進黨在各地的選舉不理想，但一局歸一局，這場輸了，假如這一局選輸又沒有檢討，那下一局當然是必敗，他強調，很重要的工作就是要誠實面對問題，來看說到底在競選的過程裡面，到底哪裡做的不夠好？或者是哪裡要加強的地方？就是很誠實的面對這些問題。
總統蔡英文辭黨主席，對於外界推估陳其邁將接代理黨主席，陳其邁今天並未正面回應，僅表示，黨內的代理主席的產生是由中常委互推，這個就尊重黨內的機制來進行，代理黨主席最重要的工作，按照民進黨的過去的慣例跟制度，就是銜接，把黨務做好來儘速的讓新的黨主席能夠產生。