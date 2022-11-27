王世堅高票當選 再度痛罵王浩宇「太監鞏固什麼盤？」
民進黨九合一地方選舉慘敗，綠營側翼網軍到處出征，被歸因成為敗選戰犯之一。民進黨台北市議員王世堅先前表示因自認虧欠台北市前副市長黃珊珊，遭到綠營側翼網軍攻擊；不過王世堅昨日卻以3萬票在北市第四選區第一高票連任。王世堅今（27）日受訪時，再次痛罵民進黨前桃園市議員王浩宇，「太監鞏固什麼基本盤」，並要他閉嘴。
記者呂炯昌／台北報導
王浩宇昨日在臉書表示，「中間選民是被在野黨、抖音、網路上不斷丟出的謠言抹黑走的，12億、高端….，當我們沒有即刻澄清事實、提告造謠者時，票早就不見了。最後謠言幾乎要侵蝕我們的基本盤，如果這次沒有努力鞏固基本盤，連30%堅定台派都不相信我們，民進黨會輸更慘，議員席次也不會穩住。」
今日上午，王浩宇也在臉書貼出立委高嘉瑜與王世堅的照片，指出「今天輸的是民進黨。結果有人好像覺得自己是贏家一樣？ 你們不是民進黨嗎？」
王世堅今日上午進行謝票前受訪，先是痛罵網軍之父就是台北市長柯文哲。媒體追問，「王浩宇認為說，是他們這樣子才能鞏固民進黨基本盤」，王世堅一聽到便破口大罵，「閉嘴啦！太監就是太監，太監鞏固什麼盤？王浩宇閉嘴啦，被你害得還不夠嗎？」
王世堅再痛批，稍微有羞恥心的人，這個時候這些網軍就應該閉嘴，沒有他們講話的份。