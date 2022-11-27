台中清水虐嬰案！1歲小女童顱內出血昏迷 保母聲押獲准
台中市清水區一名年僅1歲的女嬰，疑似遭41歲的蔡姓保母施虐，送醫後發現顱內出血、昏迷迄今，目前仍在加護病房觀察。女嬰家屬找上民代發聲，控訴蔡姓保母照護不當，疑有延誤就醫的狀況，判檢調與社會局介入處理。台中地檢署指揮清水警分局偵辦，於本月23日拘提蔡女到案，認定蔡女涉重傷害、偽造文書等罪，24日向法院聲押獲准。
編輯中心/綜合報導
據了解，女嬰原交由蔡姓保母照護，不料卻出現昏迷狀況，送醫後發現有頭部重創、顱內出血等狀況，目前仍在加護病房觀察，家屬質疑，案發時的監視器已被刪除，蔡姓保母疑有延誤就醫的狀況，並認為內情不單純，希望檢調介入偵辦。
案件由台中地檢署指揮清水警分局偵辦，23日拘提蔡姓女子到案，調查後認為蔡女嫌疑重大，嫌違反兒少保護法、成年人對兒童傷害罪、重傷害罪，以及業務上準文書登載不實罪，24日向台中地院聲押獲准，未裁定禁見。
對此，社會局也表示，經由院方對女嬰傷勢的評估，再由中國醫藥大學附設醫院的兒少醫療整合評估中心複評，後續會將相關報告提供檢方，以利釐清整起案情。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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