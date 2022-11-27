衝檳榔攤找前妻未果！嘉義男竟砍老闆洩憤 檢方聲押獲准
嘉義縣太保市一名蔡姓男子，前天（25日）晚上6時許，跑到前妻上班的檳榔攤尋人，不料蔡男卻因找不到人突然暴走，持刀猛砍檳榔攤老闆、老闆娘，店內頓時血濺一地，所幸送醫後2人均無生命危險；而行兇的蔡男，則在犯後被路人追打，受有手部骨折，當天稍晚自行到嘉義市某醫院就醫，遭警方循線逮捕，檢方昨天（26日）複訊後，向法院聲押獲准。
編輯中心/綜合報導
據了解，蔡男平時擔任油漆工維生，過去經常酒後與人起糾紛，且有多項酒駕紀錄，是當地人眼中的頭痛人物，前天晚上6時許，他到太保市中山路上一處檳榔攤找前妻未果，蔡男遂要求檳榔攤老闆幫忙打電話聯絡，但遭回絕後，蔡男便開始抓狂，隨後從機車車廂內取出西瓜刀，衝進檳榔攤內砍傷老闆及老闆娘。
一旁民眾見狀後，立刻一擁而上追打蔡男，導致他手部出現骨折，當天稍晚警方循線在醫院將其逮捕，檢方昨晚複訊後向法院聲押獲准，詳細情形還有待進一步調查。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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