縣市長開票超激烈！鄉民猛盯「1縣市」血洗：真的太誇張

跨過2024大選門檻？盧秀燕不鬆口：我是笨鳥慢飛型

▲盧秀燕今上午車隊謝票前表示，自己是笨鳥慢飛型，沒想過總統大選這事。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.27）
▲盧秀燕今上午車隊謝票前表示，自己是笨鳥慢飛型，沒想過總統大選這事。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.27）

記者顏幸如／台中報導

有不敗女王稱號的台中市長盧秀燕，成功打破台中市長不連任魔咒、大贏對手蔡其昌27.4萬票。外界關心她的亮麗表現，是否跨過門檻投入總統大選？盧秀燕表示沒想過這件事，自己是笨鳥慢飛型，不是天才橫溢的政治人物，施政工作要一步一腳印，她競選的是台中市長，會好好做、報答大家。

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▲盧秀燕上午車隊謝票，沿途受到民眾歡迎。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.27）
▲盧秀燕上午車隊謝票，沿途受到民眾歡迎。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.27）
九合一大選落幕，藍營橫掃13縣市，外界看好高票連任的台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜，可望跨過第一道門檻，代表國民黨挑戰2024總統大選。盧秀燕上午車隊拜票時被媒體問及此事，說她從未想過這件事，自己是笨鳥慢飛型，不是天才橫溢的政治人物，從政30年就是紮實地為民服務。選舉無撇步，自己一步一腳印堅持到今日，過去的努力市民都看在眼裡，未來還會繼續報答選民的付託。

媒體追問，她與新北市長侯友宜發揮母雞帶小雞的效果，不僅大勝對手，更被視為藍營共主、國民黨內整合的力量。盧秀燕說，政治不只是單打獨鬥，一定要團結合作，她與侯友宜只是做好本份的工作。這次國民黨展現空前的團結，大家互相扶持幫忙，是他們份內當為。

▲盧秀燕車隊謝票經過市議員競辦，當選的新科市議員開心的衝出來揮手。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.27）
▲盧秀燕車隊謝票經過市議員競辦，當選的新科市議員開心的衝出來揮手。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.27）
對於台中市議會藍營席次最大化，在65席中搶下32席，盧秀燕認為，每位當選的議員都是過去績效服務非常好，或政見願景契合選民理念才當選，未來她會比照過去4年，致力於府會和諧，共創台中的榮景。

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