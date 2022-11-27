陳時中敗選引內鬨！何志偉究責決策圈 洪耀福反批敗類
民進黨提名前衛福部長陳時中參選台北市長，最終大輸國民黨對手蔣萬安14萬票。民進黨立委何志偉認為，此次敗選歸因包含黃承國、洪耀福、洪耀南等英系決策要角，還說決策圈有黑道，並且每天幫陳時中隨意排行程、發文，引發討論。對此，洪耀福今（27）日透過臉書反批，「講些似是而非的故事，傷害競選團隊，傷害陳時中，你才是民進黨的敗類」；何則回嗆，「公道自在人心，內行人不要講外行話，誰有權力安排陳時中行程？」
記者黃宣尹／台北報導
台北市長選舉結果昨日揭曉，陳時中大輸14萬票，再加上民進黨全台同樣慘敗，也讓蔡英文不得不辭去民進黨主席職務，黨內也持續檢討原因。何志偉昨日在政論節目中表示，本次選戰主軸是「反黑金」，在選前拜託年輕人回家投票，但黑道卻直接進入競選決策圈；何還進一步直接點名洪耀福、洪耀南、黃承國等人，並稱「若有仔細看陳時中身邊的人，其中有殺人犯、法院認證的黑道，民眾會怎麼看待？」
何志偉還說，陳時中團隊人士隨便幫陳時中排行程，在臉書隨意發文，但當論述壞掉時，這些都不是其他人能救得起來的。
對此，洪耀福今天上午透過臉書發文怒嗆，「何志偉，你可以更扯！你是最扯！這次台北市長選舉，你一而再，再而三扯陳時中後腿，故意安排行程設計陳時中，競選總部為了顧全大局，一再容忍你，選後，你還在扯，講些似是而非的故事，傷害競選團隊，傷害陳時中。你才是民進黨的敗類」。
不過，何志偉稍早也再度回嗆指出，「公道自在人心，內行人不要講外行話！誰有權力安排陳時中行程？誰是操盤手？選票已經做出答案」。