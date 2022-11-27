失敗是養分！蔡其昌：民進黨面對無聲海嘯應重新傾聽民意
民進黨立法院副院長蔡其昌挑戰台中市長選舉落敗，上午他從家鄉清水出發進行車隊謝票。他表示每個選舉結果給了政治人物反省跟檢討的機會，失敗就是養分，他會沈澱再出發。民進黨再次面臨無聲大海嘯，蔡其昌說，從府院黨到民進黨每個成員，都可利用這個機會重新傾聽民意、發現問題加以改進，機會永遠在。
記者顏幸如／台中報導
蔡其昌位於南屯的競選總部租約只到月底，競總人員忙著今（27）日完成所有善後工作，他則從家鄉清水區出發，在海線進行車隊謝票，下午從南區出發，沿途許多鄉親送暖、揮手高喊加油。
蔡其昌表示，不論結果如何，都要感謝參與這場選舉的所有市民朋友，今天就要有始有終、把所有事情做完，作為一個政治工作者，繼續努力、耕耘就是回報選民最好的方法。
蔡其昌也說，每一個選舉結果都是給政治人物反省跟檢討的機會，失敗就是養分，每次面對失敗都是檢視自己的很好時機，讓團隊可以重新檢視、反省、沈澱之後再出發。
對於外界認為民進黨再次面臨海嘯，蔡其昌說，政治海嘯一定有原因，政黨、個人不需要怕跌倒，而是要知道為什麼跌倒，「民進黨的確這次是大敗，是選民對黨有意見，必須釐清意見，這些反感要面對改進，未來還是有機會」。他說民主國家幾年就一次選舉，選民變化很快，沒有什麼地方就是誰的地盤，這個觀念大家要重新定義與思考。