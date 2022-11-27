勝選首日車隊謝票　張善政：公共工程要讓市民安心

桃園市長選戰昨晚落幕，國民黨張善政以55萬7572票大勝對手民進黨鄭運鵬。張善政今（27）日上午在議長邱奕勝、競總主委呂玉玲、立委魯明哲等人的陪同下，從南區競總出發展開車隊掃街謝票。出發前張善政接受媒體訪問指出，看到選舉結果非常高興，非常感謝桃園朋友的支持，今天謝票掃街出發前，要表達心裡面無限的感恩，謝謝桃園市民給他最好的機會，他會好好表現，不會讓大家失望。
記者李春台／桃園報導
張善政表示，將來施政不分藍綠，希望不管顏色是不是屬於國民黨，大家都應該支持為桃園更好的政見。議會很期待邱奕勝能繼續連任議長，相信以他過去這麼多年在議會的經驗，和掌控議事的能力，很多事情還需要仰賴他在議會坐鎮幫忙。所以，第一，不分藍綠，第二，邱議長繼續擔任議長，相信會有非常好的合作關係。
對於未來府會關係，張善政說，他在擔任行政院長的時候，大家都看到了，民進黨的立法委員，對他在台南當時的震災不分藍綠救災，也是非常稱讚。他會秉持這樣的精神，繼續用不分藍綠的態度，在桃園替所有市民打拚，他想所有綠營朋友也應該會支持才對。
談到上任後最想做的事情，張善政說，先前看到公共工程品質讓大家不放心，這件事情要趕快來做，讓市民能夠心情穩下來，這是最重要的事情。還有很多事情，例如12月議會審預算，很多重要政見，像是營養午餐等等，都需要在12月去規劃足夠預算，來支持他的政見，不能讓政見跳票。所以一方面公共工程讓市民安心，二方面重要政見，希望大部分都能在第一年就開始實施。
被問到有關未來市府小內閣的布局，張善政表示，正在多方徵才，基本上也是放下藍綠，只要有好的人才，希望各界也是能夠不吝舉才，把好的人才推薦給他們。