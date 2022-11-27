115萬選票獲連任 侯友宜：國家需要團結、讓人民過更好
以115萬張票連任成功的新北市長侯友宜，今（27）日上午馬上恢復市長身分，前往已全線完工的安坑輕軌視察。對於選舉結果，侯友宜在受訪時表示選舉只是一個過程，選完了就趕快回到工作崗位上「認真做代誌」，也強調大家都是一家人，尤其國家需要團結的力量，大家攜手合作，讓這塊土地人民過得更好。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，自己現在是新北市長，會好好把握當下，「認真做代誌」，強調每個人在自己工作崗位上都是為國家人民做事，不分你我、族群跟黨派，大家好好做事才是最重要的，大家都是家裡人，尤其國家需要團結的力量，大家攜手合作，讓這塊土地人民過得更好。
侯友宜進一步指出，昨天晚上出席感謝市民時就講得非常清楚，中華民國是我們的國家，台灣是我們的「厝」，家裡人難免大家會有不同意見，但只要能夠溝通，都要給予關懷跟包容，串起、凝聚最大的共識力，一起讓中華民國更有力、更團結，用包容、關懷串起心中有愛，讓這塊土地更有凝聚力。
媒體追問中國大陸國台辦針對這次選舉結果回應是「人民想過好日子」，侯友宜則是回應，全世界沒有人不想期待過好日子，說到這是每個人的心願，面對期待，全世界人就是希望過個好日子的想法。