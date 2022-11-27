看世足最好用App！3C達人激推這款：配合動態島最低干擾
想要關注世界盃足球賽，但可能時間沒辦法配合，3C達人Tim哥日前在FB上貼一張自己用手機追球賽的截圖，就吸引網友紛紛「卡」一個求解，Tim哥後來解答使用是世足專用App《FotMob》，可以配合即時動態、動態島直播戰況，用最低的干擾能隨時掌握球賽。
記者周淑萍/綜合報導
如果沒有太多的時間可以完整看完球賽，但又想要掌握賽況，《FotMob》可以讓你用最少的時間，隨時關注世界盃賽況。iPhone手機升級到iOS 16.1還可以支援完整的即時動態，此外，如果是iPhone 14 Pro系列有「動態島」螢幕，當進入休眠模式狀態下，賽況也會在動態島同步更新。
下載後需要先開啟背景，路徑為：設定>FotMob>開啟即時動態、背景App重新整理。如果需要中文，目前僅有支援簡體版本。如果在設定上沒有看到簡體中文的選項，就需要另外到設定>一般>語言與地區>加入語言，加入完成之後再回到App開啟。
完成前置作業後，需要進入App後點選首頁下方的比賽可以查看近日的賽事，找到自己有興趣的賽事後在右上方加入星號即可。可以在第一時間看到比賽分數，還有已經比賽多少分鐘數，同時也可以進階了解比賽的細節，包含紅、黃牌、走位和射門統計等資料，用戶可以設定各種事件發出提示，包括開球、入球、射失 12 碼、紅牌等。