酒駕再釀禍！高雄醉男自撞分隔島翻車　寵物狗驚逃亂竄

（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄今天凌晨發生一起自撞車禍，郭姓男子駕駛自小客車，疑精神不濟自撞分隔島後翻車輕傷，車上狗狗更因受驚嚇逃跑，郭男酒測值達0.94毫克，警方當場依公共危險罪將他送辦。 我是廣告 請繼續往下閱讀 高雄市政府警察局新興分局上午向中央社記者指出，自強路派出所凌晨3時許獲報自小客車自撞翻車事故，巡邏員警到場後先管制現場交通，並協助將駕駛送往大同醫院救治，所幸除頭部輕微受傷外，無生命危險。警方調查，42歲郭男凌晨在苓雅區一間夜店喝完酒後開車沿中華四路北上行駛，但疑因精神不濟，自撞分隔島後翻車。警方經實施酒測，酒測值達0.94毫克，全案訊後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦，也將調查此車肇事前有無其他交通違規，一併舉發。此外，警方發現郭男車上有一隻狗，但疑因自撞翻車後受到驚嚇，事故當下就已逃走。經員警前往尋找，仍暫時一無所獲。（編輯：管中維）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！ 網咖驚傳暴斃事件！基隆男突癱倒座位 發現時已明顯屍僵衝檳榔攤找前妻未果！嘉義男竟砍老闆洩憤 檢方聲押獲准又是酒駕肇禍！高雄男突逆向衝撞機車 釀嬤孫慘噴飛骨折疑違規過馬路！北投晨運婦遭休旅車撞飛 頭部重創送醫亡