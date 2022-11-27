縣市長開票超激烈！鄉民猛盯「1縣市」血洗：真的太誇張

當選新竹首任女市長　高虹安：以謙卑之心尋求跨黨派合作

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安當選新竹市長，會後接受媒體採訪表示，將在1個月組竹市內閣。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.26）
▲民眾黨新竹市長候選人高虹安當選新竹市長，會後接受媒體採訪表示，將在1個月組竹市內閣。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.26）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安以9萬8千212票拿下新竹市，成為新竹市首任女市長。高虹安今（27）日上午帶領團隊車掃謝票，接受媒體訪問時，也提到收到郭台銘、宣明智的祝福，並表示未來也會向郭台銘當面請益。未來市府會不分顏色、不分黨派，用謙卑、友善的態度來溝通。

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高虹安今日上午帶著新科議員宋品瑩以及團隊車掃謝票。媒體詢問是否有收到鴻海創辦人郭台銘、聯電榮譽副董事長宣明智的祝賀？她說，昨晚中選會宣布結果後，確實收到各方前輩的祝福，其中包含郭台銘以及宣明智的祝賀，也有許多對於她未來在市政上的期許，未來都會向更多長輩來請益與努力。

由於民眾黨在新竹市議員席次只當選2席，而國民黨有14席，民進黨8席，時力有3席，是否擔心市政未來在議會的提案推動會受阻？高虹安表示，她會盡快安排拜會各黨派的議員，在選舉期間很多議員所提出的政見都相當好，相信未來市府若提出的只要是好政策、福國利民的政策，相信能夠獲得議員們的支持，只要市府秉持著陽光透明、以市民為優先的原則，相信與議員們溝通對市民好的事，議員們一定也都會支持的，因此，「溝通」是非常重要的。

高虹安表示，未來市府會不分顏色、不分黨派，用謙卑、友善的態度來做相對的溝通，她回想之前在台中做地方經營時，市長盧秀燕對於跨黨派議員用溝通誠懇態度很值得學習，未來她也會用同樣方式，以最大誠意來友善的與議會溝通。

媒體問當選後未來還要面臨一連串司法調查，外界認為很難用抹黑理由來迴避，高虹安表示，對於這件事情她一直都是直球對決，之前也主動提交相關證據到北機站，許多澄清也盡量去做，但因為司法檢調已經進入偵辦程序，她對於司法相當有信心，可以還她清白，會直球對決，不會迴避任何調查。

被問到會不會擔心後續政治追殺，甚至藍綠發動罷免，高虹安說，畢竟她是獲得9萬8000多票的市民支持，這是民眾一票一票支持投出來的，若要因為政黨政治不同而發起罷免，這是對市民不尊重的事。

高虹安說，今天市民選擇高虹安，她就會照顧好每位民眾，罷免對台灣政治不會穩定，絕不會是市民之福，選舉紛擾對立與仇恨都應盡快放下，市府團隊人事部分也會盡快籌備、覓才，以不分顏色、黨派、用人唯才的方式，用市政表現讓大家肯定。

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