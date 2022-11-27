當選新竹首任女市長　高虹安：以謙卑之心尋求跨黨派合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於民眾黨在新竹市議員席次只當選2席，而國民黨有14席，民進黨8席，時力有3席，是否擔心市政未來在議會的提案推動會受阻？高虹安表示，她會盡快安排拜會各黨派的議員，在選舉期間很多議員所提出的政見都相當好，相信未來市府若提出的只要是好政策、福國利民的政策，相信能夠獲得議員們的支持，只要市府秉持著陽光透明、以市民為優先的原則，相信與議員們溝通對市民好的事，議員們一定也都會支持的，因此，「溝通」是非常重要的。
高虹安表示，未來市府會不分顏色、不分黨派，用謙卑、友善的態度來做相對的溝通，她回想之前在台中做地方經營時，市長盧秀燕對於跨黨派議員用溝通誠懇態度很值得學習，未來她也會用同樣方式，以最大誠意來友善的與議會溝通。
媒體問當選後未來還要面臨一連串司法調查，外界認為很難用抹黑理由來迴避，高虹安表示，對於這件事情她一直都是直球對決，之前也主動提交相關證據到北機站，許多澄清也盡量去做，但因為司法檢調已經進入偵辦程序，她對於司法相當有信心，可以還她清白，會直球對決，不會迴避任何調查。
被問到會不會擔心後續政治追殺，甚至藍綠發動罷免，高虹安說，畢竟她是獲得9萬8000多票的市民支持，這是民眾一票一票支持投出來的，若要因為政黨政治不同而發起罷免，這是對市民不尊重的事。
高虹安說，今天市民選擇高虹安，她就會照顧好每位民眾，罷免對台灣政治不會穩定，絕不會是市民之福，選舉紛擾對立與仇恨都應盡快放下，市府團隊人事部分也會盡快籌備、覓才，以不分顏色、黨派、用人唯才的方式，用市政表現讓大家肯定。