快訊／本土確診+13276！死亡個案增25人　境外移入35例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，今日新增25例本土病例死亡個案，為15例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、皆具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月12日至11月24日，死亡日期介於11月5日至11月24日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增35例境外移入個案中，為13例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(3例)，日本（2例），菲律賓及澳門 (各1例)移入，另28例感染國家調查中。入境日期介於今年10月28日至11月25日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,043,638例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,773,192例排除)，其中8,267,720例確診，分別為37,538例境外移入，8,230,128例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,235例COVID-19死亡病例，其中14,218例本土，個案居住縣市分布為新北市2,815例、臺北市1,568例、臺中市1,495例、高雄市1,392例、桃園市1,055例、臺南市1,051例、彰化縣878例、屏東縣562例、南投縣461例、雲林縣451例、苗栗縣388例、嘉義縣364例、宜蘭縣309例、基隆市303例、花蓮縣247例、嘉義市240例、新竹縣230例、臺東縣185例、新竹市154例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。