國際油價走跌　中油：明起汽、柴油各調降0.1元

本週受市場謠傳石油輸出國組織及盟國（OPEC+）擬於12月決議增產原油50 萬桶/日以及美元指數回升等因素影響，導致國際油價下跌。台灣中油公司自明（28）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.9元，實際零售價格以各營業點公告為準。
記者許家禎／台北報導
台灣中油表示，本週受市場謠傳石油輸出國組織及盟國（OPEC+）擬於12月決議增產原油50 萬桶/日以及美元指數回升等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價下跌6.62美元，新臺幣兌美元匯率升值0.018元，國內油價依公式計算跌幅為6.00%。
按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲1.3元及2.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.2元及2.3元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.4元及2.5元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。吸收金額如下表：
本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之1.4元及2.5元均由台灣中油吸收，累計111年至10月底止，台灣中油共吸收約406.3億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。