鴻海富士康鄭州廠祭激勵政策 送新年大禮包、補貼倍增
中國大陸河南鄭州爆發疫情，鴻海富士康鄭州廠區也受到影響，發生員工抗議事件，目前已經大致平息，鴻海同意補貼想要離職返鄉者的費用，對選擇留下繼續工作的員工也給予薪資與津貼保證，鄭州園區已恢復正常生產。如今12月薪資與津貼曝光，1月份的相關資訊也推出，其中因為時序進入農曆年，因此送上「新年大禮包」，補貼多一倍。
記者許家禎／台北報導
鴻海富士康鄭州廠為感謝同仁參與疫情期間的閉環管理，積極配合公司生產安排，因此特別制定12月激勵政策。針對正常出勤之全體員工，正式工薪資每月8000元到1萬元人民幣不等，派遣工則是4000元到6000元人民幣，其中派遣工原有的入職簽約獎金持續享有。
除此之外，12月1日至31日還有每月3000元人民幣的補貼，此乃正常出勤全體員工與新入職員工皆能享有。而除了12月份有獎勵政策外，明年1月份的激勵政策現在也同步推出。
1月份的激勵政策為鄭州廠區之正常出勤全體員工（2022/11/1前入職）正式工之薪資每月3000到7000元人民幣不等，派遣工則是每月1500到3000元人民幣。補貼部分，由於時序進入過農曆年，因此推出「新年大禮包」，每月6000元人民幣，較12月補貼的3000元人民幣還多上一倍，並強調隔離屬公假，為全薪，不影響責任制獎金或技術津貼。