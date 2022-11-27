議員剩6席！邱顯智、王婉諭請辭決策委員 怒轟時力中央
九合一大選昨天（26日）順利落幕，但時代力量在全國卻僅取得6席議員席次，相較於上次選舉倒退了10席，對此，時代力量立委邱顯智、王婉諭今天（27日）相繼發文宣布辭去決策委員，邱顯智更痛批，黨中央不僅無法提供候選人基本的奧援，對於捍衛政黨的品牌定位，更是毫無作為。
編輯中心/綜合報導
邱顯智在臉書上表示，當媒體報導指出，時代力量有人與民眾黨居中協調，達成新竹市長不提名讓高虹安參選的「默契」，，他以新竹市黨部主委的身分出面駁斥，卻不見黨主席做出任何反應，另外，高虹安涉入貪污詐領助理費案件，自己撰文痛批，但以打貪揭弊為目標的黨中央還是未置一詞，直到最後關頭，時代力量指標性人物黃國昌站台民眾黨，時力黨中央仍舊沒有有效回應。
文末邱顯智強調，這不是候選人的錯，而是決策核心對不起候選人，對不起對時力還有期待的朋友，如果決策核心不能痛定思痛，那時代力量很快就會成為歷史的塵埃，因此即日起自己將辭去決策委員，也希望決策委員會儘速總辭改選，準備2024的存亡之戰，回應支持者的期待，別再讓對我們抱有希望的朋友繼續失望。
王婉諭則發文指出，時代力量現有的決策會議已經失去功能，過去幾次重大事件，時代力量選擇低度回應，甚至不回應，當陳柏惟被罷免的時候，自己試圖在決策決議之下找出發言的空間，卻遭全面檢討，然而聲量最大的黃國昌、台北黨部的候選人表態支持黃珊珊，黨中央卻以非黨的立場敷衍帶過。
因此王婉諭提到，作為時代力量的決策委員，為負起時代力量此次決策不利的結果，自己將辭去決策委員一職，同時也指出，時代力量的決策委員會必須總辭、即刻改選，共同承擔此次政治責任，以示負責。（編輯：陳苾暐）