阿湯哥逼《捍衛戰士2》男星跳傘 找不到開傘按鈕嚇瘋
空戰電影《決戰38度線》（Devotion）由《捍衛戰士：獨行俠》「劊子手」格蘭鮑威爾（Glen Powell）與漫威最新大反派「征服者康」強納森梅傑斯（Jonathan Majors）演出，兩人演繹韓戰傳奇人物的情誼與奮勇戰鬥的事蹟，在影評網站「爛番茄」開出97分超高好評。
記者黃雅琪/綜合報導
身兼製作人與男主角的格蘭鮑威爾，日前接受美國電視節目《The Tonight Show》訪問，他透露湯姆克魯斯在聖誕節送他飛行員駕訓班課程，取得飛行執照後又強迫他跳傘；格蘭鮑威爾形容：「所有地球上最危險的事情湯姆克魯斯都強迫我去做了！跳傘那天我到了現場，他還命令我必須自己跳下去，更恐怖的是，我一度找不到啟動跳傘裝置的按鈕，當時心想，湯姆克魯斯不會是想殺了我吧！他不是這種人吧！」不止格蘭鮑威爾，電影《決戰38度線》導演迪拉德（JD Dillard）也擁有飛行執照，身為美國第二位黑人海軍藍天使特技飛行員之子，從小受父親耳濡目染對飛行有高度興趣。
電影《決戰38度線》描述韓戰期間，美國非裔戰鬥機飛行員傑西（喬納森梅傑斯飾）奉命加入突擊戰鬥機中隊，認識了同為戰鬥機駕駛的托馬斯（格蘭鮑威爾飾）；在美國種族隔離制度之下，兩人發展出血濃於水的兄弟情感，一起執行超過20次戰鬥任務，在一次行動中，傑西駕駛的僚機被擊落，一場驚險的救援行動就此展開。