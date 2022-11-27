吳念軒主持金馬快哭了！被黃秋生噹「第一念頭曝光」

吳念軒主持第59屆金馬典禮星光大道，在紅毯喊到黃秋生最不喜歡的角色「大飛哥」，被黃秋生噹：「沒看過我的電影。」掀起網友熱議。今（27）日吳念軒出席衛視《仙女姐姐來我家》粉絲見面會，他表示：「秋生大哥在台上跟我講話都笑笑的，當下我想說沒記錯那個角色，他『大飛哥』演了3部，在大家心中是經典的東西。」有沒有因此留下主持陰影？他笑說：「不會！我下次要以入圍的身分去金馬，主持典禮太可怕了。」
記者羅凌筠/台北報導
吳念軒準備主持功課時，剛好《仙女姐姐來我家》進入殺青階段，夏朧透露殺青酒在金馬獎前2天，吳念軒連聚餐都在背腳本，他回憶當天主持金馬紅毯，在介紹完車子後就已經全身濕透透，回到舞台中間的時候緊張得快哭了，「我最後看到張震哥還有廖克發導演才穩定下來，看到導演想到過去一起合作過的畫面，所以我當下才卡詞講不出話，就趕緊看一下手卡。」
法國混血的夏朧和吳念軒拍結婚戲，體驗台灣丟扇子、過火盆到奉茶的嫁娶習俗，夏朧認為傳統的結婚儀式是為了家人，反而不是為了另一半，如果是自己的婚禮，夏朧覺得：「另一半想法才重要，不需要別人認同。」甚至簡單的登記結婚也不排斥，而吳念軒想法不同，他說：「結婚是兩家人的事情，爸媽的親戚朋友也想祝福，保留跪別父母滿好的，可以簡化流程，我自己會喜歡找個公開地方放音樂、聊天、跳舞，但是要雙方家人同意。」
劇中夏朧、吳念軒詮釋新婚小情侶，拍到洞房戲時，吳念軒找了男性工作人員，替代夏朧在棉被裡「翻雲覆雨」，他笑說：「我找一個長得像夏朧白白淨淨的男生，在棉被裡面小鹿亂撞，我吹他的耳朵，他就搔我癢，其實悶在裡面拍了3次，不太能呼吸，可是都是男生，動作可以更大更好玩。」夏朧大嘆可惜：「唯一的床戲我不在，好失望。」