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《阿凡達2》9名主角海報！凱特溫絲蕾「首領妻」造型曝光

▲《阿凡達：水之道》角色海報。（圖／迪士尼提供）
▲《阿凡達：水之道》角色海報。（圖／迪士尼提供）

記者黃雅琪/綜合報導

科幻電影《阿凡達》系列第二集《阿凡達：水之道》即將上映，最新預告當中，主角傑克與奈蒂莉和他們的子女「蘇里一家」，面臨地球人回到潘朵拉星反擊的猛烈侵襲，被迫騎乘靈鳥從雨林家園逃到與世隔絕的壯麗環礁境地避難，他們向礁民部落學習與海洋共存的環礁生活，包括駕馭能令他們遨遊海底的奇獸，以及團結一心抵禦對抗地球人的精彩決戰。

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▲克里夫柯提斯（左）、史蒂芬朗演出《阿凡達：水之道》。（圖／迪士尼提供）
▲克里夫柯提斯（左）、史蒂芬朗演出《阿凡達：水之道》。（圖／迪士尼提供）
近日公開的角色海報呈現「9名主要角色」造型，包括柔伊莎達娜飾演的奈蒂莉、山姆沃辛頓飾演的蘇傑克、雪歌妮薇佛的全新少女角色綺莉，以及蘇里一家的兒子婁克與人類養子蜘蛛蘇科羅，加上由克里夫柯提斯飾演的礁民部落首領東諾瓦力、凱特溫絲蕾飾演的妻子洛納、他們的女兒喜芮亞，以及以化身阿凡達全新造型，起死回生的大反派將軍柯邁斯，揭曉更多驚喜主要角色。

▲《阿凡達：水之道》角色海報，凱特溫絲蕾飾洛納。（圖／迪士尼提供）
▲《阿凡達：水之道》角色海報，凱特溫絲蕾飾洛納。（圖／迪士尼提供）
演員山姆沃辛頓日前接受《美國ABC頻道》新聞訪問，被問到親身潛水拍攝水中場景時，他大呼艱難的不只是憋氣：「在水中無法用言語演出痛徹心扉的內心戲，只能靠肢體動作來傳達真實情感，光是在陸地上表演內心戲就很困難了。」

導演詹姆斯卡麥隆於2012年駕駛單人潛水艇「深海挑戰者號」、潛入海面下超過十公里的地球最深海溝「馬里亞納海溝」，成為抵達地球最深處的史上第一人！雖為令《阿凡達：水之道》延宕至距離首集長達13年後才終於面世的原因之一，卻也令他完成身為「海洋癡」的畢生夢想，並獲得設於海洋的本集的故事靈感。《阿凡達：水之道》台灣預售票即將在12月2日開賣，並於12月14日晚場起，搶先全美在台上映。


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